GP da Bélgica promete boas disputas neste fim de semana de F1

A Fórmula 1 está em um intervalo após uma intensa primeira metade da temporada, mas as emoções ainda estão altas. O campeonato terá sua próxima corrida, o Grande Prêmio da Bélgica, entre os dias 25 e 27 de julho. Este evento acontecerá no famoso circuito de Spa-Francorchamps, conhecido por suas desafiadoras curvas e variações do terreno, além de um clima que pode mudar rapidamente.

Na última corrida, realizada no GP da Inglaterra em Silverstone, o piloto Lando Norris, da McLaren, brilhou ao conquistar sua terceira vitória do ano. Ele superou o compatriota Oscar Piastri, que terminou em segundo lugar após receber uma penalidade de 10 segundos. Essa corrida foi especial para a McLaren, que garantiu assim uma dobradinha no pódio. Um destaque surpresa foi o piloto Nico Hülkenberg, que levou a Sauber ao terceiro lugar e celebrou seu primeiro pódio na carreira, após 15 temporadas e 239 corridas.

Com esses resultados, Oscar Piastri continua na liderança do Mundial de Pilotos, acumulando 234 pontos, com Lando Norris bem próximo, com 226 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, segue em terceiro com 165 pontos, enquanto George Russell está em quarto com 147 pontos e Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o top 5 com 119 pontos.

No ranking das equipes, a McLaren mantém sua vantagem na liderança do Mundial de Construtores, somando 460 pontos. A Ferrari ocupa a segunda posição com 222 pontos, seguida de perto pela Mercedes, com 210 pontos. A Red Bull está em quarto, tendo 172 pontos. Williams (59), Sauber (55), Aston Martin (54) e Haas (28) completam a lista das principais equipes na tabela.

O GP da Bélgica promete aquecer ainda mais a disputa pelo título na segunda metade do campeonato, especialmente entre Piastri e Norris. Essas rivalidades devem ser o foco nas últimas etapas da temporada, enquanto Ferrari, Mercedes e Red Bull buscam estratégias para conter o avanço da McLaren.

Além disso, o recesso acontece em um momento crítico para a Red Bull, que anunciou a saída de Christian Horner do cargo de chefe de equipe. Horner esteve à frente da equipe por 20 anos e foi fundamental nas conquistas com Sebastian Vettel e Max Verstappen. Sua saída representa uma mudança significativa e um novo capítulo para a equipe austríaca.

O Grande Prêmio da Bélgica se aproxima e trará muita expectativa para os fãs da Fórmula 1, com cobertura completa de todas as novidades e resultados diretos do icônico circuito de Spa-Francorchamps.