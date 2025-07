Experiência pop-up do Black Archive da UNIT chega a San Diego em 2025

Experiência Imersiva do Doctor Who em San Diego

A série "Doctor Who" terá uma presença marcante em San Diego, de 24 a 27 de julho de 2025. Os fãs poderão explorar o Black Archive, um local secreto da UNIT, que guarda artefatos alienígenas e informações confidenciais do universo da série. Esta experiência será totalmente imersiva e acontecerá no Gaslamp District, em um espaço conhecido como The Harbor Club.

Os visitantes do Black Archive terão acesso a uma exposição única que destaca 60 anos de história da série, incluindo itens icônicos e elementos relacionados a um novo spin-off, "The War Between the Land and the Sea". O horário de funcionamento será das 10h às 20h entre quinta-feira e sábado, e das 10h às 17h no domingo. Durante a visita, os participantes poderão se tornar "agentes" da UNIT, recebendo um crachá de autorização de nível 1 para explorar o local.

Além disso, haverá uma atividade emocionante todas as noites, das 18h às 20h, durante os três primeiros dias do evento. Os fãs poderão participar de uma missão interativa, ajudando o Doutor a desvendar segredos do universo. Aqueles que concluírem a missão receberão um prêmio exclusivo.

Loja de Produtos Exclusivos e Foto na TARDIS

O evento também contará com uma loja dedicada ao "Doctor Who", onde os visitantes poderão adquirir roupas e acessórios limitados que celebram a série. Outra atração é a oportunidade de entrar na TARDIS do Quinze Doutor, permitindo que os fãs capturem fotos inesquecíveis em um dos cenários mais icônicos da série.

Exposição "Doctor Who Worlds of Wonder"

Enquanto estiverem na cidade, os fãs poderão visitar a exposição "Doctor Who Worlds of Wonder: Where Science Meets Fiction", localizada no Comic-Con Museum em Balboa Park. Esta mostra interativa apresenta a relação entre ciência e ficção na série, com uma ampla coleção de roupas e objetos originais usados nas gravações. Para a primeira vez, todos os 17 trajes do Doutor estarão expostos juntos, proporcionando uma experiência única para os admiradores.

Informações sobre ingressos e mais detalhes podem ser encontrados no site do Comic-Con Museum.

Esta iniciativa visa celebrar o legado do "Doctor Who" e fortalecer os laços com os fãs ao redor do mundo, oferecendo uma experiência que promete ser memorável para os entusiastas da série.