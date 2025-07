Governo reembolsa vítimas de descontos do INSS a partir de 24/07

A partir do dia 24 de julho, o governo federal iniciará o processo de reembolso para aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios do INSS. Esses descontos foram realizados por entidades de classe, e o ressarcimento foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início deste mês.

Os pagamentos serão feitos de forma gradual, com a previsão de que cerca de 100 mil beneficiários recebam o reembolso a cada dia. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que os aposentados e pensionistas que aderirem primeiro ao acordo receberão os valores antes dos demais. O montante reembolsado será pago em uma única parcela e inclui correção pela inflação, calculada desde a data em que o desconto foi feito até o momento do depósito.

Para ter direito ao ressarcimento, os beneficiários precisam aderir ao acordo disponível desde o dia 11 de julho. A adesão é especialmente importante para aqueles que já contestaram os descontos e ainda não receberam resposta das associações envolvidas. O INSS destacou que aproximadamente 1,8 milhão de beneficiários estão aptos a fazer essa adesão.

Portanto, é essencial que os aposentados e pensionistas se informem sobre o processo e não deixem passar a oportunidade de reaver o que é seu por direito. A expectativa é de que o ressarcimento ajude a aliviar a situação financeira de muitos que foram prejudicados por descontos indevidos em seus benefícios.