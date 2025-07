Parceria do Inter pode revolucionar a contratação de seguros

Os clientes do banco Inter ganharam um novo motivo para sorrir: com o BRT Lounge, a instituição lançou um programa que dá acesso gratuito e ilimitado à sala VIP no Aeroporto de Confins. Essa facilidade está disponível para os clientes Prime e Win, que agora podem aproveitar uma experiência ainda mais confortável antes de embarcar.

Além de Confins, a proposta abrange cartões adicionais, e já inclui Curitiba e Guarulhos. O banco também anunciou que Fortaleza será a próxima cidade a contar com essa experiência, mostrando que está comprometido em trazer novidades para seus usuários.

Dentro do lounge, o conforto é prioridade. Os frequentadores podem desfrutar de um buffet variado, que inclui pratos típicos e diversas opções de bebidas. E para aqueles que precisam de conexão, o Wi-Fi de alta velocidade e as estações de trabalho estão prontas para facilitar o trabalho ou o lazer.

Impulsionando a experiência do cliente

Para acessar a sala, basta apresentar o cartão permitido, um documento com foto e o cartão de embarque do dia. O Inter também está alinhado com programas reconhecidos como LoungeKey e Priority Pass, o que fortalece sua presença no mercado. O banco vem buscando se diferenciar, aprimorando seu posicionamento nesse segmento.

Com a proposta de oferecer mais benefícios, o Inter investe em lounges nos aeroportos, no atendimento personalizado e em vantagens nos cartões. Essa estratégia está associada a serviços que incluem cashback e integração com plataformas de viagem, demonstrando um forte compromisso com seus clientes fiéis.

A parceria com o BRT Lounge visa proporcionar experiências que realmente agregam valor. Os lounges são bem avaliados e oferecem conveniência para quem vai viajar, aumentando o valor percebido pelos clientes do banco. Com um ambiente ideal para descanso, os espaço também contribui para a produtividade dos usuários.

O Inter está focado em ampliar a atuação e oferecer soluções que vão além do serviço bancário tradicional. Com esta novidade, a instituição mostra que se preocupa com o bem-estar e a mobilidade de seus clientes. Essa estratégia solidifica seu lugar como uma referência entre os bancos digitais, priorizando a exclusividade e um relacionamento mais próximo.