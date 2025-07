Governo irlandês oferece até R$ 457 mil para mudança a ilhas isoladas

O governo da Irlanda está oferecendo um incentivo bem generoso para quem tem vontade de mudar de vida: até € 70 mil, o que dá mais ou menos R$ 457 mil, para pessoas que toparem se mudar para uma das 23 ilhas isoladas na costa oeste do país. Essa iniciativa faz parte do programa chamado Our Living Islands, que começou em 2023 e foi renovado recentemente. A ideia é combater o despovoamento e revitalizar comunidades que estão perdendo moradores com o tempo.

As autoridades irlandesas afirmam que o programa vai ficar ativo até 2033, buscando atrair novos residentes para essas ilhas remotas. Isso não só fortalece a cultura local e diversifica a economia, mas também melhora a infraestrutura dessas regiões, que já enfrentam dificuldades por terem poucos habitantes.

Por que o governo está oferecendo incentivos?

A verdade é que as ilhas irlandesas estão perdendo população. Para você ter uma ideia, essas 23 ilhas têm juntas apenas 2.734 moradores, de acordo com uma pesquisa em 2016. Essa baixa densidade populacional coloca em risco serviços essenciais e as tradições culturais que fazem parte da identidade local.

Algumas das ilhas que fazem parte do projeto incluem Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere. Elas são famosas por suas paisagens impressionantes, que já serviram de cenário para filmes internacionais, como o aclamado Banshees de Inisherin (2022).

Com essa iniciativa, o governo quer garantir que as comunidades continuem “vibrantes e sustentáveis” no futuro. Além disso, a oferta de incentivos financeiros busca atrair novos moradores e movimentar a economia local.

Como funcionam os pagamentos do programa?

O dinheiro que o governo disponibiliza deve ser usado exclusivamente para renovar imóveis que estão desabitados ou abandonados nas ilhas. O valor máximo possível é dividido assim:

€ 50 mil (R$ 326,7 mil) para a compra e reforma de propriedades desocupadas.

para a compra e reforma de propriedades desocupadas. € 20 mil (R$ 130,7 mil) a mais se o imóvel for considerado abandonado e precisar de reformas mais profundas.

Esses dois valores podem somar até € 70 mil (R$ 457,5 mil).

Para se qualificar, é preciso comprar uma propriedade que esteja desocupada há pelo menos dois anos e que tenha sido construída antes de 2007. As casas devem ser usadas como residência principal ou disponibilizadas para aluguel de longo prazo. Transformar a propriedade em uma casa de férias não é permitida.

Outro ponto importante: quem receber o bônus precisa morar na ilha por pelo menos dez anos. Se o imóvel for vendido antes desse prazo ou se não houver cumprimento das regras, o valor recebido deve ser devolvido.

Quem pode se candidatar ao programa?

Não precisa ser cidadão irlandês para se inscrever, mas é necessário ter o direito de morar legalmente na Irlanda, dentro das regras de visto. O programa está aberto a todos que se encaixem nesses critérios e que queiram ajudar na revitalização das ilhas.

Até março de 2025, o governo já havia recebido 35 inscrições, com 22 aprovadas. Com a renovação do programa, a expectativa é que o número de interessados aumente.

Essa estratégia irlandesa é parecida com iniciativas de “casas a um euro” que a gente vê na Itália e na França, onde imóveis são oferecidos a preços irrisórios para revitalizar áreas rurais. A principal diferença é que, na Irlanda, o governo está disponibilizando dinheiro especificamente para reformas.

Quais são as ilhas incluídas no programa?

O programa Our Living Islands abrange várias ilhas na costa oeste da Irlanda, incluindo:

Ilhas de Aran

Clare

Dursey

Inishturk

Inishbofin

Bere

E mais 17 localidades

Essas ilhas têm uma beleza natural surpreendente, mas enfrentam desafios logísticos, como acesso complicado e serviços limitados, que contribuem para a diminuição da população ao longo dos anos.

Benefícios e desafios de viver em uma ilha isolada

Viver em uma ilha irlandesa oferece a chance de estar em contato com paisagens incríveis e comunidades acolhedoras. Porém, também traz desafios práticos. O acesso a serviços de saúde, escolas e comércio pode ser restrito, especialmente em períodos de mau tempo.

Para o governo, esse programa é uma chance de diversificar a economia local, atraindo pessoas que possam trabalhar remotamente e trazendo novas fontes de renda para as ilhas.

Como se candidatar ao programa?

Se você se interessou e quer se inscrever, as inscrições são feitas diretamente no site oficial do programa Our Living Islands. É preciso apresentar:

Documentação que comprove o direito de residir na Irlanda;

Comprovante de compra do imóvel;

Um plano detalhado de reforma e uso da propriedade.

As candidaturas passam por uma análise técnica e podem incluir visitas às ilhas para verificar as condições do imóvel.

O futuro das ilhas irlandesas

Com esses incentivos financeiros, o governo busca não só atrair novos moradores, mas também preservar a riqueza cultural e histórica das ilhas. O objetivo é impedir que comunidades inteiras desapareçam ao longo do tempo.

A renovação do programa Our Living Islands até 2033 mostra o compromisso do governo em recuperar a demografia das ilhas. Com mais candidaturas sendo aprovadas, as autoridades acreditam que será possível manter viva a tradição local e, ao mesmo tempo, modernizar a estrutura dessas regiões.