Band muda estratégia com novas contratações e afeta SBT

Band Investe em Apresentadores Famosos para Aumentar sua Audiência

A Band está se movendo em direção a um novo capítulo em sua programação, buscando atrair mais telespectadores após desafios recentes. A emissora perdeu os direitos de transmissão da Fórmula 1 para a Globo e enfrentou a saída inesperada da sua principal apresentadora de entretenimento, Catia Fonseca. Esses fatores contribuíram para a atual fase de estagnação da audiência, que não ultrapassa 2 pontos de Ibope no período entre 7h e meia-noite, posicionando a Band em 4º lugar entre as emissoras nacionais.

Desde a estreia de Faustão em 2022, a Band não realizou grandes lançamentos. A parceria com o apresentador durou apenas um ano e meio, deixando um vazio na grade. Agora, a emissora aposta na contratação de três nomes conhecidos: Felipeh Campos, Leo Dias e Marcia Goldschmidt. Esses novos rostos devem trazer mais dinamismo à programação, especialmente nas manhãs e tardes.

Felipeh Campos e Leo Dias são jornalistas reconhecidos por suas contribuições no universo das celebridades. Eles se destacam nas mídias sociais e são conhecidos por suas opiniões polêmicas, que geram discussões e atraem audiências. Marcia Goldschmidt, famosa por seu bordão “mexeu com você, mexeu comigo”, também promete engajar o público com temas familiares e voltados para o universo feminino. A interação deles nas redes sociais é vista como uma parte importante de sua atuação na TV, e eles não hesitam em abordar temas controversos, mesmo com o risco de "cancelamento".

A estratégia da Band também ocorre em um momento delicado para o SBT, onde Felipeh e Leo deixaram a emissora recentemente. A nova programação do SBT, que começou em maio, não trouxe os resultados esperados, e a emissora enfrenta uma série de reportagens negativas na mídia.

Com essas mudanças, a Band espera não apenas captar a audiência que vem perdendo, mas também criar um ambiente de competição acirrada com o SBT. Fontes internas indicam que a emissora pode estar planejando trazer ainda mais reforços ao seu elenco, inclusive ex-apresentadores da Globo. Este cenário indica que as irmãs Abravanel, que gerenciam o SBT, terão que agir rapidamente para manter sua terceira posição no ranking de audiência.

A movimentação na Band promete esquentar a disputa pela audiência na televisão brasileira, enquanto os novos apresentadores já começam a gerar expectativa entre os telespectadores.