Gol oferece tarifa sem bagagem de mão e adiantamento de voo

A Gol Linhas Aéreas está fazendo uma mudança interessante em sua forma de oferecer preços para voos internacionais. A partir do dia 14 de outubro de 2025, a companhia vai lançar a tarifa “Basic”, que promete ser mais em conta, mas que vem com algumas restrições.

Nessa nova modalidade, o passageiro poderá levar a bordo apenas um item pessoal, como uma mochila ou bolsa, que deve caber embaixo do assento. Se você tinha o costume de levar uma mala pequena, que geralmente vai no compartimento superior, vai precisar repensar um pouco o que carregar.

Essa inovação vem acompanhada de um benefício que muita gente vai adorar: a possibilidade de adiantar o voo a qualquer horário do dia da viagem, sem aquelas restrições de tempo que antes limitavam a mudança a uma janela de seis horas.

Entendendo a nova tarifa “Basic”: regras e limites

A criação da tarifa sem bagagem de mão coloca a Gol em linha com várias companhias de baixo custo que já atuam na Europa e nos Estados Unidos. Para quem escolher essa nova tarifa, o embarque só será permitido com um item pessoal que não ultrapasse as medidas de 32 cm de largura, 22 cm de altura e 43 cm de profundidade, e que tenha o peso máximo de 10 kg. Vale lembrar que a mala de rodinhas não está inclusa nessa nova opção.

É importante ficar de olho nas rotas em que essa tarifa vai estar disponível. Inicialmente, a tarifa “Basic” só será aplicada para voos internacionais, ou seja, para voos que começam fora do Brasil e chegam aqui. A única exceção que vale a pena mencionar é a rota do Aeroporto do Galeão (RJ) para Montevidéu, no Uruguai. As outras tarifas, como Light, Plus e Max, continuam a incluir a franquia para a mala de bordo.

Flexibilidade ampliada: novas regras para adiantamento de voo

Enquanto a nova tarifa traz limitações para a bagagem, ela também oferece uma flexibilidade muito esperada, especialmente para quem tem uma rotina mais cheia. Agora, os passageiros poderão adiantar o voo para qualquer horário disponível no mesmo dia, sem as restrições de antes.

Mas não esqueça que essa flexibilidade vem com algumas condições, que variam de acordo com a tarifa que você escolher. A Gol informou que as taxas para o adiantamento de voo e remarcação podem depender do tipo de bilhete que você adquiriu. Portanto, se você optar pela tarifa “Basic”, é bom estar preparado para taxas que podem ser mais altas, enquanto tarifas superiores podem trazer mais benefícios.

Com essas mudanças, a Gol está tentando captar diferentes perfis de passageiros. A tarifa sem bagagem de mão é ideal para quem viaja leve e quer o menor custo, enquanto a nova política de adiantamento é um apelo claro ao cliente de negócios, que valoriza a flexibilidade. Isso tudo faz com que, na hora de comprar, os consumidores precisem estar atentos às suas necessidades para escolher a melhor opção.