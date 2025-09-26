Morte de Odete Roitman e mistério nos últimos capítulos de Vale Tudo

As duas semanas finais da novela “Vale Tudo” estão repletas de expectativa e emoção para os telespectadores. A morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, está marcada para acontecer no dia 6 de outubro. Para intensificar a experiência, o capítulo seguinte mostrará o velório e o sepultamento da personagem, em uma sequência grandiosa que envolve todo o elenco e a equipe de produção.

Na próxima segunda-feira, dia 29, atores e figurantes estarão reunidos no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, para gravar essas cenas impactantes. A direção prepara uma estrutura elaborada, contando com dezenas de figurantes e a presença de repórteres e fotógrafos para adicionar realismo à cena.

O caixão de Odete será transportado em um carrinho elétrico, e seu viúvo, César, interpretado por Cauã Reymond, aparecerá vestido de preto e acompanhado por Olavo, personagem de Ricardo Teodoro. O sepultamento está previsto para ser exibido no dia 8 de outubro.

A morte de Odete não só surpreende o público, mas também inicia uma série de investigações que movimentarão os capítulos finais da trama. Personagens importantes da novela serão interrogados, e flashbacks inéditos mostrarão diferentes versões sobre o dia do crime.

As digitais de Celina, interpretada por Malu Galli, e Heleninha, vivida por Paolla Oliveira, serão encontradas na arma do delito, aumentando a tensão do enredo. Informações de fontes especializadas indicam que Heleninha será presa na última semana da novela e enviada para uma penitenciária. O desfecho da trama está agendado para o dia 17 de outubro, quando “Vale Tudo” chega ao fim.

Após o fim da novela, a Globo já se prepara para lançar “Três Graças”, uma nova produção de Aguinaldo Silva, que retorna à emissora após um hiato. A estreia de “Três Graças” está marcada para o dia 20 de outubro, e sua principal missão será manter e aumentar a audiência no horário nobre.