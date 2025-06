Giada Borin convocada para campeonatos europeus por equipes

A trajetória de um atleta rumo a uma importante convocação não é fácil. Recentemente, ele enfrentou um período de aproximadamente quinze dias parado devido a uma lesão nas costas. Apesar desse desafio, o atleta decidiu voltar à competição em um fim de semana intenso, participando de eventos de alto nível.

No sábado passado, ele competiu no Meeting Internacional de Genebra, parte do circuito World Tour da federação internacional de atletismo. Em uma disputa acirrada, ele conseguiu o quinto lugar com um lançamento de 48,04 metros, mostrando que está se recuperando bem e voltando à sua melhor forma.

No dia seguinte, após uma noite na charmosa cidade de Calvino, o atleta seguiu viagem para a região da Vale de Aosta, onde participou de uma competição na pista de Donnas. Essa prova foi emocionante e resultou em um desempenho ainda melhor: ele alcançou a marca de 49,85 metros, garantindo o terceiro lugar e marcando sua segunda melhor marca pessoal na carreira.

Esses resultados demonstram a determinação do atleta em superar as dificuldades e continuar em busca de novas conquistas, evidenciando seu potencial para futuras competições.