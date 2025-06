F1: McDonald’s divulga preço das miniaturas de carros do filme

O McDonald’s anunciou que as miniaturas dos carros do filme “F1” estarão disponíveis no Brasil a partir de quarta-feira, dia 25. Os clientes poderão adquirir duas diferentes réplicas dos monopostos de Fórmula 1, que podem ser compradas individualmente ou em um combo com o famoso lanche Quarterão com Bacon.

As miniaturas apresentadas têm uma versão com as cores da marca McDonald’s e outra inspirada na equipe APXGP, um time fictício que é destaque no longa-metragem protagonizado por Brad Pitt. O preço para quem optar por comprar apenas as miniaturas é de R$ 74,90 cada. Caso o cliente escolha o combo que inclui um dos carros junto com o lanche, o valor varia entre R$ 99,90 e R$ 116,70, dependendo da unidade do restaurante. Esses valores podem ser conferidos no aplicativo Méqui.

Além do lançamento das miniaturas, o McDonald’s também está realizando algumas ações promocionais em São Paulo. A fachada do restaurante conhecido como Méqui 1000, localizado na Avenida Paulista, foi decorada com bandeiras quadriculadas e uma réplica de um carro de Fórmula 1. Outro restaurante, na Rua Henrique Schaumann, 80/124, exibirá uma réplica na entrada e oferecerá aos visitantes um simulador de corrida durante os finais de semana, de 28 de junho até 20 de julho.

Com essas iniciativas, a rede de fast food busca atrair tanto fãs de velocidade quanto crianças e jovens interessados no universo automobilístico.