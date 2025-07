Festival de inverno de Caçapava acontece no Parque da Moçota

A Prefeitura de Caçapava está organizando mais uma edição do Festival de Inverno, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho de 2025, no Parque Ecológico da Moçota, localizado na Rua Antônio Guedes Tavares, s/n, na Vila Menino Jesus. Este evento é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma programação diversificada que inclui música, dança, arte, cultura popular, gastronomia e atividades voltadas para a economia criativa.

O festival promete um fim de semana cheio de diversão e atividades para toda a família. Durante os dois dias, os visitantes poderão explorar barracas de brechós, uma área dedicada à alimentação com várias opções gastronômicas e estandes com artesanato local.

A programação do evento é bastante variada. No sábado, 26 de julho, as atividades começam às 10h com um aulão de dança conduzido por Ana Paula Prado. Às 11h30, a Cia Trupe Liuds apresentará o espetáculo “No Varal”. Na parte da tarde, a programação continua com uma oficina cultural liderada por Edgar de Brito, um show do Coral Municipal de Caçapava, seguido por um Encontro de Violeiros, que acontecerá das 14h30 às 17h.

Já no domingo, 27 de julho, as atividades começam mais cedo, às 9h, com mais uma sessão de dança com Ana Paula Prado. Às 10h30, haverá um cortejo com a Banda Municipal de Caçapava (BAMAC). O meio-dia será marcado por um show da banda Shadows Rock e, na parte da tarde, o Grupo de Choro “Conversa Fiada” se apresentará às 14h, seguido por uma apresentação especial às 16h.

O Festival de Inverno de Caçapava promete ser uma ótima oportunidade para aproveitar o que a cultura local tem a oferecer, reunindo todas as idades em um ambiente de confraternização e alegria.