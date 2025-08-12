O cenário na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, continua a gerar preocupação. Recentemente, o Ministério da Energia da Ucrânia informou que foi detectada fumaça na área do porto de carga da usina, que está sob ocupação russa. Essa ocorrência se dá fora do perímetro considerado seguro, e as autoridades ainda estão avaliando o impacto do incêndio.

A situação na usina, a maior da Europa, é extremamente delicada. O ministério ainda destacou que a ocupação russa traz uma série de riscos não apenas para a usina, mas para toda a segurança nuclear. A presença de militares e equipamentos russos no local, que intimida a equipe ucraniana, contraria o direito internacional e as normas de segurança nuclear.

Origem do fogo e riscos identificados

Recentemente, surgiram informações sobre riscos de incêndio nas proximidades das unidades de reator. Segundo relatos, isso pode ser resultado da queima de juncos secos na área do reservatório de Kakhovka, que foi destruído por forças russas. O ministério da energia afirma que a má gestão por parte da liderança imposta pela Rússia está piorando o quadro e violando diretrizes essenciais de segurança nuclear e práticas de prevenção contra incêndios. Infelizmente, incêndios já se tornaram uma ocorrência comum no local.

Destruição e incidentes recentes

No dia 11 de agosto, a situação se agravou ainda mais com a destruição total da torre de resfriamento nº 1 do sistema de abastecimento de água da usina, um fogo que aumenta as preocupações globais. As autoridades ucranianas advertiram que qualquer ação militar na área poderá resultar em consequências imprevisíveis e potencialmente desastrosas para a Europa inteira.

Esses comportamentos já tinham sido condenados anteriormente pela Ucrânia, que acusou a Rússia de usar a usina como um escudo militar. Além disso, em um relato feito pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, foram registrados disparos de artilharia russa nas imediações do depósito de combustível nuclear usado, colocando a região em sério risco.

O chefe do Centro de Estudos de Ocupação, Petro Andriushchenko, expressou sua preocupação com um possível aumento dos níveis de radiação na área de Zaporizhzhia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele mostrou um aparelho registrando esses níveis em um mercado próximo, o que reforça a tensão sobre a segurança nuclear na região. Essa é uma situação que merece nossa atenção, à medida que os desdobramentos continuam a evoluir.