Frei Gilson realiza cirurgia após forte dor abdominal

Frei Gilson sorrindo em um quarto de hospital, transmitindo paz e alívio

Frei Gilson, conhecido por liderar orações nas madrugadas e reunir grandes multidões em suas transmissões ao vivo, surpreendeu a todos ao revelar que enfrentou uma dor intensa antes de buscar ajuda médica. Ele passou por uma cirurgia para retirar pedras nos rins, uma jornada marcada por sofrimento físico, mas também por uma profunda espiritualidade.

Por semanas, ele lidou com dores nas costas e no abdômen sem deixar que isso atrapalhasse sua missão. Mesmo debilitado, Frei Gilson continuou suas transmissões e orações, demonstrando uma determinação que tocou o coração de milhares de seguidores. As dores que ele sentiu foram tão intensas que especialistas afirmam que podem ser comparadas às dores do parto. E ainda assim, ele esperou com paciência e fé pelo dia da cirurgia.

Após o procedimento, Frei Gilson ficou aliviado e tranquila. “Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso!”, disse emocionado. Ele explicou que precisou ficar alguns dias com um cateter, o que trouxe um certo desconforto, mas isso não abalou sua fé ou sua rotina espiritual. No hospital, encontrou momentos muito especiais com fiéis que reconheciam sua dedicação. Uma mãe e sua filha, por exemplo, compartilharam que costumavam orar com ele às quatro da manhã, um gesto que emocionou o Frei e reforçou seu propósito de estar próximo de todos.

A recuperação de Frei Gilson foi rápida, e ele celebrou sua alta hospitalar com um sentimento de gratidão. Mesmo durante a dor, ele se manteve firme em seus compromissos espirituais, incluindo sua campanha quaresmal de 40 dias.

Esse período desafiador acabou se tornando uma mensagem poderosa sobre superação. Frei Gilson mostrou que a fé verdadeira não se limita a palavras, mas se materializa em ações durante as dificuldades. Agora, recuperado, ele continua a realizar suas orações nas madrugadas e a inspirar esperança e transformação espiritual para milhares de pessoas que o acompanham todos os dias.

