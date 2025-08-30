Empresária é morta pelo marido após recusa de relacionamento

A madrugada de segunda-feira (31) foi marcada por um episódio trágico em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A empresária Bruna Raimunda dos Santos, de 31 anos, foi morta a tiros dentro de sua própria casa. O crime aconteceu após o ex-marido dela invadir a residência, levando a um desespero absoluto.

Segundo a Polícia Civil, Bruna tentou se proteger se escondendo no banheiro, mas o ex-marido a encontrou. Ele estava em busca do atual namorado da vítima, que conseguiu se esconder em um armário e, por sorte, sobreviveu a essa situação aterrorizante.

O delegado Adriano Jaime compartilhou que o agressor disparou várias vezes ao encontrá-la no banheiro. “Ele atirou diversas vezes em direção a Bruna”, enfatizou. É uma situação inacreditável que mostra a gravidade da violência de gênero.

A noite de terror dentro da residência

O namorado, em seu relato à Polícia Militar, contou que o agressor desligou o padrão de energia da casa antes de entrar. O apagão fez Bruna levantar da cama para entender o que estava acontecendo. Nesse momento, ela foi surpreendida pelo ex, que teria dito “eu te avisei” antes de abrir fogo.

O namorado tentou ajudar Bruna, mas acabou ferido na perna e no pé. Mesmo machucado, ele teve a presença de espírito de se esconder em um armário. Bruna, no entanto, não teve a mesma sorte e tentou escapar sem sucesso.

O delegado também revelou que a arma do agressor falhou em dois momentos, o que deu à Bruna e ao namorado uma chance de correr para dentro da casa. Infelizmente, o ex-marido conseguiu alcançá-la no banheiro e disparou várias vezes até que Bruna fosse atingida fatalmente.

A caçada pelo suspeito continua

Após o crime, o homem fugiu e ainda não foi encontrado pelas autoridades. A Polícia Civil classifica o caso como um crime passional e continua suas investigações em busca do suspeito. A tensão está no ar, e a esperança é que a justiça seja feita.

Enquanto isso, o namorado de Bruna continua internado e deve prestar depoimento assim que receber alta. Não foi divulgado o estado de saúde dele até o momento.

Esse crime gerou uma comoção profunda em Senador Canedo, trazendo à tona a discussão sobre a violência doméstica. Muitas vezes, sinais de alerta são ignorados até que tragédias como essa aconteçam. É um lembrete doloroso da importância de estarmos atentos à segurança e ao bem-estar das pessoas ao nosso redor.