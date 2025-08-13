Notícias

FMI divulga países com maior previsão de crescimento em 2025

FMI revela lista com 10 países com maior previsão de crescimento econômico em 2025 — e a liderança pode surpreender investidores e governos
O Fundo Monetário Internacional (FMI) lançou novas projeções econômicas que destacam países emergentes e em desenvolvimento como os fortes candidatos ao crescimento global em 2025. No mais recente relatório do World Economic Outlook (WEO), diversas nações africanas e asiáticas estão se preparando para avanços significativos, graças a investimentos estratégicos, diversificação econômica e modernização de setores essenciais.

Enquanto a expectativa de crescimento global gira em torno de 2,8% para o PIB mundial, alguns desses países estão superando esses números. Em particular, há previsões para taxas que chegam a impressionantes 17%, o que mostra o potencial desses locais.

Liderança africana no ranking do crescimento

Dentre os cinco primeiros colocados, quatro são países africanos com desempenhos projetados bem acima da média. A Líbia se destaca, com um crescimento estimado de 17,30% no PIB. Esse avanço se deve à recuperação do setor de petróleo e a uma recuperação econômica após anos de instabilidade.

Na sequência, encontramos a Guiana, na América do Sul, com uma previsão de 10,32%, impulsionada pelo aumento da produção de petróleo e gás, além de políticas focadas em investimentos em infraestrutura. O Senegal ocupa o terceiro lugar, com 8,45% de crescimento, refletindo progressos significativos nos setores de energia, mineração e infraestrutura. Ruanda e Guiné também aparecem nas projeções com 7,11% e 7,09%, respectivamente, mostrando que, mesmo com economias menores, podem apostar em tecnologia, agricultura e manufatura para sustentar seu crescimento.

Diversificação e inovação como motores do avanço

O FMI aponta que a diversificação econômica é uma característica comum entre os países que devem crescer em 2025. Investir em infraestrutura, inovação tecnológica, energia renovável e manufatura está ajudando a reduzir a dependência de commodities e a criar resiliência contra possíveis choques externos.

Por exemplo, países como Butão (7,00%), Quirguistão (6,82%) e Tadjiquistão (6,69%) têm se destacado ao investir em educação, energia limpa e comércio regional. Enquanto isso, a Etiópia (6,61%) e a Nigéria (6,59%) estão focando em reformas econômicas e investimentos em infraestrutura para melhorar o ambiente de negócios, mostrando que mesmo países com grandes desafios podem encontrar maneiras de avançar.

  1. Líbia – 17,30%
  2. Guiana – 10,32%
  3. Senegal – 8,45%
  4. Ruanda – 7,11%
  5. Guiné – 7,09%
  6. Butão – 7,00%
  7. Quirguistão – 6,82%
  8. Tadjiquistão – 6,69%
  9. Etiópia – 6,61%
  10. Nigéria – 6,59%

Setores estratégicos e potencial de mercado

O crescimento econômico projetado para 2025 está fortemente ligado a setores estratégicos. No caso da Líbia e da Guiana, o petróleo é a estrela, mas investimentos em energia renovável estão começando a ganhar espaço. O Senegal, Ruanda e Guiné têm apostado em infraestrutura e industrialização como pilares para o desenvolvimento.

Na Ásia, o Butão se destaca pelo uso de energia hidrelétrica, enquanto Quirguistão e Tadjiquistão aproveitam seu potencial agrícola e mineral. A Etiópia e a Nigéria, por sua vez, estão modernizando suas cadeias produtivas e buscando expandir seu mercado interno, o que pode trazer resultados positivos.

Riscos e desafios no cenário global

Apesar do clima otimista, o FMI alerta que o cenário econômico global ainda possui suas vulnerabilidades. Fatores como tensões geopolíticas, flutuações no preço de commodities e mudanças climáticas podem ser obstáculos. A capacidade dessas economias de manter políticas macroeconômicas sólidas, atrair investimentos sustentáveis e diversificar suas fontes de receita será essencial para enfrentar esses desafios.

Para investidores e governos, essa lista do FMI é um sinal claro de onde potencialmente podem surgir novas oportunidades nos próximos anos. Ao acompanharem o avanço desses mercados, poderão se beneficiar de parcerias estratégicas e expandir suas rotas comerciais.

