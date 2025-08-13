não é apenas por causa do sol

A deficiência de vitamina D pode ter um impacto grande na saúde, mas muitos não percebem os sinais dessa falta. Essa condição atinge especialmente pessoas mais velhas e quem não pega muito sol, o que é comum durante o inverno ou em regiões com menos luz solar. Muitas vezes, essa falta de vitamina é ligada a uma alimentação que não oferece os nutrientes necessários.

Principais causas da deficiência de vitamina D

A principal razão para a deficiência de vitamina D é a exposição limitada ao sol. Mesmo aqui no Brasil, onde o clima é mais ensolarado, muita gente acaba passando longos períodos em ambientes fechados por conta da rotina urbana.

Outro fator a considerar é a dieta. Pode faltar na alimentação opções ricas em vitamina D, como peixes gordurosos e ovos. Além disso, problemas de saúde, como doenças nos rins e intestinos, podem dificultar a absorção dessa vitamina. O uso excessivo de protetor solar também pode diminuir a produção natural de vitamina D pela pele, tornando o problema ainda mais comum.

Sintomas subestimados da falta de vitamina D

Os sintomas de quem está com deficiência de vitamina D podem ser discretos, mas é importante ficar atento. A fadiga, a fraqueza muscular e as cãibras são alguns dos sinais que podem aparecer.

Em casos mais graves, podem surgir complicações ósseas, como a osteomalácia nos adultos e o raquitismo nas crianças. Para completar, essa deficiência também pode estar relacionada à depressão e a distúrbios do sono, o que indica sua influência no nosso sistema nervoso.

Como é diagnosticada e tratada a deficiência

Para saber se há deficiência de vitamina D, é necessário realizar um exame de sangue que mede a quantidade de 25-hidroxivitamina D. Quando os níveis estão baixos, a suplementação é geralmente recomendada.

A exposição regular ao sol, de modo equilibrado e sem exageros, pode ajudar bastante na prevenção e no tratamento. Claro, sempre é bom contar com a orientação de um médico. Além disso, melhorar a dieta com alimentos que contenham essa vitamina é outra ótima estratégia.

A vitamina D é crucial para a saúde dos nossos ossos e para o bem-estar geral. O tratamento pode variar desde pequenas mudanças na rotina até a inclusão de suplementos. Se você faz parte de um grupo de risco, lembre-se da importância de realizar check-ups regularmente.