Festival: tudo que sabemos até agora

Festival The Town promete agitar São Paulo em 2025

O festival The Town, que fez sucesso em sua primeira edição, retornará a São Paulo em 2025, prometendo uma experiência vibrante na capital. O evento será realizado no Autódromo de Interlagos, conhecido como Cidade da Música, em uma área de 350 mil m². As datas do festival estão marcadas para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, com mais de 30 horas de programação musical por dia.

O line-up conta com grandes nomes da música, incluindo artistas renomados como Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey, Katy Perry, e também brasileiros como Ludmilla, Luísa Sonza e Ivete Sangalo. Com uma variedade que vai do pop ao rap, do rock ao eletrônico, o festival promete atender a todos os gostos musicais.

Os ingressos já estão disponíveis para compra no site da Ticketmaster. Os preços começam em R$ 487,50 (meia-entrada) e chegam a R$ 975 (inteira). É possível pagar via PIX ou cartão de crédito, com parcelamento em até 6 vezes sem juros, ou 8 vezes para clientes do Itaú. É importante ficar atento, pois a venda é limitada a quatro ingressos por CPF para cada dia do festival e os dias com artistas de destaque, como Mariah e Katy, podem se esgotar rapidamente.

Programação do Festival

A seguir, apresentamos a programação detalhada de algumas das apresentações mais esperadas do festival:

Sábado, 6 de setembro:

Palco Skyline: 15h40 – The Flight 15h50 – Filipe Ret 18h10 – Burna Boy 20h30 – Don Toliver 23h15 – Travis Scott

Palco The One: 14h40 – Karol Conká convida Ajuliacosta e Ebony 17h – MC Cabelinho 19h20 – Matuê 21h55 – Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley

Palco Quebrada: 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town 18h15 – Tasha & Tracie 20h35 – MC Hariel



Domingo, 7 de setembro:

Palco Skyline: 15h40 – The Flight 15h50 – Capital Inicial 18h10 – Bruce Dickinson 20h30 – Sex Pistols feat. Frank Carter 23h15 – Green Day

Palco The One: 14h40 – Inocentes & Supla 17h – CPM 22 19h20 – Pitty 21h55 – Iggy Pop



Programação dos dias 12 a 14 de setembro:

Os dias seguintes seguirão com uma programação igualmente intensa, incluindo artistas como Jota Quest, Ivete Sangalo, Mariah Carey, Katy Perry e muito mais em diferentes palcos.

O festival The Town se apresenta como uma grande oportunidade para amantes da música se reunirem e aproveitarem performances de artistas variados, fortalecendo a cena cultural de São Paulo.