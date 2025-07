Programa do Ratinho homenageia Regina Duarte com troféu

O Programa do Ratinho, que vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h20, traz uma novidade emocionante: a estreia do quadro “Para Sempre Nossa Estrela”. A atriz Regina Duarte, uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, será a primeira homenageada desta nova fase do programa.

Regina Duarte, que conquistou o público com seus papéis marcantes, receberá um troféu especial criado pela emissora. Essa homenagem é uma forma de reconhecer as pessoas que deixaram uma contribuição significativa para a cultura nacional.

Durante a atração, Regina vai participar de uma conversa descontraída com Ratinho. Ela deve compartilhar lembranças de sua carreira e histórias que marcaram sua trajetória, reafirmando seu lugar no coração dos fãs.

A noite de celebração também terá músicas sertanejas, com apresentações especiais das duplas Edson & Hudson e Cezar & Paulinho, que irão animar a plateia com seus sucessos conhecidos. Para completar a festa, o humorista Rodrigo Capella também vai se apresentar, garantindo momentos de diversão e risadas.

Na quinta-feira anterior, também às 22h20, os telespectadores poderão conferir mais uma edição do “Jornal Rational”, um quadro que combina os vídeos mais engraçados da internet, performances de calouros do programa “Vem Quem Quer”, esquetes de humor e outras surpresas para entreter o público.