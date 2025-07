Ferido em ataque a faca, suspeito é detido pela polícia

Alkmaar – Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de hoje, por volta das 18h50, na Melis Stokelaan, perto de um prédio na cidade.

De acordo com informações, uma pessoa foi gravemente ferida durante a agressão e necessária a intervenção de duas ambulâncias, além de um equipe de trauma, que rapidamente encaminhou a vítima para o hospital. O estado de saúde da pessoa ferida ainda não foi divulgado.

Como o ocorrido aconteceu em uma área pública, a equipe de bombeiros foi chamada para instalar um painel de proteção. Essa medida foi adotada para garantir a privacidade da vítima e evitar que os moradores da região testemunhassem a cena.

A polícia confirmou que, além da pessoa ferida, um suspeito foi detido no local. As autoridades estão investigando as circunstâncias do ataque e coletando mais informações que ajudem a esclarecer o que ocorreu.