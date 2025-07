O parque brasileiro que tentou rivalizar com a Disney

A década de 1990 marcou o início de um sonho no Rio de Janeiro: o Terra Encantada. Inaugurado em 1998, o parque temático tinha a ambição de ser uma atração digna de rivalizar com a famosa Disney World. Com um investimento altíssimo de US$ 235 milhões, a expectativa era atrair cerca de 3,5 milhões de visitantes todos os anos e gerar uma receita de US$ 70 milhões anualmente. Infelizmente, o sonho começou a desmoronar rapidamente, resultando no fechamento definitivo em 2010.

Desde sua abertura, o Terra Encantada prometia ser um dos parques mais sofisticados da América Latina, abrindo suas portas com um foco especial na cultura e na biodiversidade brasileiras. No entanto, a realidade foi bem diferente. O parque estreou com várias atrações e lojas fora de operação, o que deu início a uma trajetória cheia de desafios. Problemas administrativos e estruturais surgiram logo nos primeiros meses, minando a magia que se esperava transmitir aos visitantes.

As críticas começaram a crescer, e não eram apenas sobre o atendimento. A segurança tornou-se uma preocupação constante. Vários incidentes ocorreram, levantando suspeitas sobre a manutenção e a confiabilidade das atrações. Esses problemas mancharam a reputação do parque, e as reclamações aumentaram conforme mais visitantes compartilhassem suas experiências.

Preocupações com a segurança

A questão da segurança era, sem dúvida, o ponto mais delicado logo após a abertura do Terra Encantada. Algumas atrações estavam ligadas a acidentes que resultaram em lesões, o que já era um sinal alarmante. O acidente mais sério aconteceu em 2010, quando Heydiara Lemos Ribeiro, uma visitante de 61 anos, faleceu após cair da atração Monte Aurora. Essa tragédia foi o estopim para o fechamento definitivo do parque.

Apesar de várias tentativas para recuperar a situação — como renegociar dívidas e atrair novos investidores —, todas acabaram sem sucesso. O que parecia ser um projeto grandioso foi se transformando em um pesadelo financeiro e de gestão.

Em 2013, a história do Terra Encantada chegou a um fim abrupto, quando o terreno foi vendido por R$ 1,5 bilhão para empresas de construção. O que se seguiu foi um processo de demolição que começou a tomar forma e se estendeu até 2016. Assim, o sonho de um parque que poderia ter sido um ícone terminou de forma triste e inesperada.