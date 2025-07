Felipeh Campos critica Sonia Abrão: ‘hipocrisia açucarada’

Felipeh Campos, um dos integrantes do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, decidiu pedir demissão após quase oito anos de trabalho ao lado da apresentadora Sonia Abrão. O conflito entre os dois ganhou destaque após Sonia afirmar, em uma participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, que não conhece Felipeh.

A declaração de Sonia gerou uma forte reação por parte de Felipeh. Em vídeos publicados em suas redes sociais e no YouTube, ele explicou os motivos que o levaram a deixar o programa. De acordo com Felipeh, a convivência nos bastidores se tornou insustentável devido ao comportamento da apresentadora.

Felipeh respondeu diretamente às afirmações de Sonia, dizendo: “Você pode até dizer que não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Durante quase oito anos, convivi tão de perto com você, que a decisão de pedir demissão foi baseada no conhecimento da sua conduta”. Ele também ressaltou que não pretende falar abertamente sobre as situações que vivenciou, por respeito ao público e à idade de Sonia. “Minha educação não permite ser desrespeitoso, inclusive com os mais velhos”, afirmou.

O jornalista continuou a crítica, alegando que Sonia não reconhece talentos que não se encaixam em seu padrão pessoal. “A sua hipocrisia açucarada, como você mesma diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua”, mencionou, referindo-se a um episódio em que Sonia criticou outra profissional durante o programa.

Em um trecho de seus comentários no Instagram, Felipeh declarou: “Eu tô cansado de ver meu nome sendo usado com deboche. Se eu pedi demissão, foi por dignidade. Você diz que não me conhece, mas se incomoda cada vez que vê meu crescimento. O que você faz comigo — e com tantos outros — tem nome: assédio moral. E eu não vou aceitar calado”.

Curiosamente, apenas dias antes do ocorrido, Felipeh participou do “Programa Silvio Santos”, onde Sonia foi homenageada. Durante esse momento, ele fez elogios à trajetória da apresentadora e ressaltou sua importância no jornalismo brasileiro.

Apesar de não revelar detalhes sobre o que realmente aconteceu nos bastidores do programa, Felipeh deixou claro que há muito mais por trás do seu pedido de demissão. “Se eu quisesse, poderia contar tudo, com detalhes e provas, mas vou manter essa história para mim por enquanto”, declarou.

Por fim, ele deixou uma mensagem direta para Sonia: “Você não passa de uma hipócrita. De tanto te conhecer, a melhor saída foi pedir demissão. Eu gostaria que os meus colegas e amigos, que vários tenho onde você trabalha, tivessem a mesma oportunidade de voar bem longe de você”.