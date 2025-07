Aeroporto brasileiro é destaque entre os melhores do mundo

O Aeroporto Internacional de Brasília, conhecido como Presidente Juscelino Kubitschek, se destacou recentemente ao ser eleito o 4º melhor aeroporto do mundo no ranking do AirHelp Score. Essa é uma conquista e tanto, já que o terminal ficou em primeira posição entre os aeroportos brasileiros avaliados.

Com uma nota geral de 8,47, o ranking considerou diferentes aspectos, como pontualidade (8,6), satisfação dos passageiros com os serviços (8,3) e qualidade das opções de alimentação e lojas (8,2). Esses resultados mostram que o aeroporto se consolidou como uma referência em eficiência, conforto e atendimento ao público.

Desempenho impressiona

O ranking analisou 250 aeroportos em 68 países. Além do aeroporto de Brasília, outros terminais brasileiros também foram mencionados: Belém ficou em 13º lugar, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 17º, e Fortaleza em 24º. Os aeroportos do Galeão (29º), Curitiba (46º) e Recife (47º) também apareceram na lista. A pontualidade foi um dos fatores mais decisivos para essas posições.

Essa análise na pesquisa do AirHelp Score envolveu cerca de 16,5 mil viajantes entre junho de 2024 e maio de 2025. Com os recentes investimentos na infraestrutura, o Aeroporto de Brasília não apenas modernizou suas instalações, mas também aprimorou a sinalização, criando um ambiente mais agradável e fácil de navegar. Rankings como esse são fundamentais não só para direcionar investimentos no setor, mas também para ajudar os passageiros a tomarem decisões mais informadas.

A boa colocação do aeroporto de Brasília representa um impulso no turismo no Brasil, que tem um potencial enorme para crescer. A meta do terminal é chegar ao pódio global, refletindo a busca constante por excelência nos serviços. Superar a concorrência nacional é um desafio que o aeroporto está disposto a encarar com determinação.

No topo da lista, o Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, conquistou o primeiro lugar, seguido pelo terminal Hamad, no Catar, e pelo King Khalid, na Arábia Saudita. O sucesso dessas instalações se dá pela limpeza, cordialidade e variedade de lojas, que mostram que, mesmo enfrentando desafios estruturais, o Brasil pode brilhar no cenário internacional.

Os avanços no setor aéreo brasileiro são notáveis. A inovação está sendo priorizada para garantir uma experiência de viagem excepcional. Com um foco na melhoria do conforto, o Brasil se posiciona não apenas para competir, mas aussi para ser uma referência em aeroportos modernos e eficientes.