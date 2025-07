Fãs prestam homenagem a Ozzy Osbourne em Birmingham

Ozzy Osbourne é homenageado por fãs em funeral em Birmingham

Na quarta-feira, , milhares de fãs se reuniram nas ruas de Birmingham, na Inglaterra, para prestar uma última homenagem ao icônico cantor Ozzy Osbourne, que faleceu aos 76 anos no dia 22 de julho. Os fãs se posicionaram ao longo do trajeto do cortejo fúnebre, que passava por locais importantes para a vida do artista, incluindo a famosa ponte e um banco em homenagem ao Black Sabbath.

O evento foi uma resposta à importância de Ozzy para a cidade onde ele cresceu e se tornou uma lenda do rock. O prefeito de Birmingham, Zafar Iqbal, comentou que era fundamental honrar alguém que era visto como um dos filhos da cidade, especialmente após Ozzy receber a liberdade da cidade e se apresentar no show "Back to the Beginning" no Villa Park, poucas semanas antes de sua morte.

“A cidade queria garantir que prestássemos uma despedida digna a Ozzy, que importava profundamente para todos nós. Estamos orgulhosos de poder fazer isso aqui, na cidade onde tudo começou, e agradecemos à família por permitir que isso acontecesse”, disse o prefeito.

Um funeral privado será realizado com familiares e amigos mais próximos, seguindo a cerimônia pública. A família de Ozzy expressou sua gratidão pelo carinho e apoio recebidos de fãs em todo o mundo. Entre os familiares presentes estão sua esposa Sharon e os filhos Aimee, Jack e Kelly.

Uma fonte próxima à família confirmou que eles estão organizando uma celebração da vida de Ozzy, destacando que ele gostaria que o evento fosse alegre e não melancólico. Em um artigo de 2011, Ozzy havia mencionado seu desejo de que seu funeral fosse um momento de celebração, e não de tristeza.

Durante sua vida, Ozzy enfrentou várias questões de saúde, incluindo a revelação de um diagnóstico de Parkinson em 2022. No entanto, ele sempre procurou manter uma perspectiva positiva sobre a vida.

Os fãs de Ozzy têm se mobilizado para prestar tributos, com mensagens de amor e lembranças de sua carreira musical. Sua trajetória no rock influenciou diversas gerações, e sua morte gerou uma onda de condolências e homenagens de músicos e celebridades ao redor do mundo.

Assim, o legado de Ozzy Osbourne permanece vivo, não apenas na música, mas também nos corações de seus fãs e na cidade que ele sempre chamou de lar.