Comer assistindo TV pode prejudicar sua saúde sem perceber

É bem comum ver famílias brasileiras comendo enquanto assistem televisão. Mas essa prática, muito popular, pode não ser tão inofensiva assim. Estudos nacionais indicam que esse hábito está ligado ao aumento da ingestão calórica e, em muitos casos, à obesidade.

Quando estamos distraídos com a tela, a percepção sobre a saciedade muda. Ou seja, podemos acabar comendo mais do que realmente precisamos. E com a chegada das plataformas de streaming, ficou ainda mais fácil se perder em maratonas de séries e filmes, potencializando esse comportamento.

Efeitos nocivos

Os problemas vão além do consumo excessivo de calorias. Muitos dos alimentos que acabamos consumindo nessas horas são ultraprocessados, como salgadinhos e fast-food. Esses itens, além de muito calóricos, em geral, não trazem os nutrientes que o corpo realmente precisa.

Essas escolhas alimentares são influenciadas pela conveniência e pela propaganda na TV. É fácil cair na tentação e optar por opções não tão saudáveis, que contribuem para o ganho de peso e o surgimento de doenças.

Distração durante as refeições

Assistir TV enquanto come pode dificultar o reconhecimento dos sinais de saciedade. Pesquisas mostram que a distração atrapalha nosso cérebro a perceber quando devemos parar de comer. Assim, a chance de exagerar na quantidade de comida durante um programa é bem maior.

E o problema não para por aí. Comendo enquanto assistimos, é comum que a memória da refeição se torne menos eficaz, o que pode nos fazer sentir vontade de comer novamente em pouco tempo. Então, além de comer mais naquele momento, a pessoa pode procurar mais comida logo depois.

Televisão e o desenvolvimento infantil

Quando falamos das crianças, os efeitos são ainda mais impactantes. A exposição constante a programas de TV durante as refeições pode fortalecer a preferência por alimentos mais processados. Isso, somado à influência da publicidade, pode levar os pequenos a adotarem hábitos alimentares pouco saudáveis desde cedo.

Além disso, essa prática pode afetar também o lado emocional, gerando ansiedade e limitando o desenvolvimento de habilidades sociais importantes.

Promovendo hábitos saudáveis

Felizmente, mudanças simples podem fazer uma grande diferença nesse cenário. Desligar a televisão durante as refeições é um bom primeiro passo.

Criar espaços específicos para as refeições, longe de quaisquer telas, pode incentivar uma alimentação mais consciente. O conceito de “mindful eating”, que é basicamente prestar atenção total ao que se está comendo, pode ajudar tanto adultos quanto crianças a estabelecerem uma relação mais saudável com a comida.

Adotar essas pequenas mudanças pode, aos poucos, melhorar o bem-estar de todos.