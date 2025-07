Explore o vazio de Bob no novo clipe exclusivo de ‘Thunderbolts’

Thunderbolts is coming to digital tomorrow, July 1.

Thunderbolts: Novidades sobre o Filme da Marvel e seu Lançamento Digital

O filme "Thunderbolts", o mais recente lançamento da Marvel Studios, traz uma nova equipe de super-heróis ao universo cinematográfico, prometendo atrair fãs de todas as idades. A trama gira em torno de um grupo eclético formado por personagens com poderes únicos e personalidades variadas. Entre os destaques do elenco estão Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Hannah John-Kamen e Wyatt Russell. Lewis Pullman também se junta ao time no papel de Bob, uma figura que se destaca como Sentry, potencialmente o super-herói mais forte e rápido.

Um dos elementos centrais da narrativa é o "Void", um lugar sombrio que explora os medos e as inseguranças dos personagens. No clímax do filme, esta dimensão malévola desempenha um papel crucial, oferecendo um ambiente intenso e dramático. Para dar aos fãs uma espiada nos bastidores, a Marvel liberou um clipe exclusivo, que mostra como essa parte do filme foi desenvolvida.

Além do clipe, a versão digital de "Thunderbolts", que estará disponível a partir de amanhã, 1º de julho, incluirá uma variedade de conteúdos adicionais. Entre eles, duas cenas deletadas intitulado "Door is Unliftable" e "Gary Announcement", que não foram incluídas na edição final do filme.

Os espectadores também poderão assistir a um recurso especial chamado "Assembling a Team to Remember", que oferece uma visão sobre os bastidores da produção e o processo de formação da equipe de super-heróis da história. Outro segmento, intitulado "Around the World and Back Again", explora as desafiadoras locações de gravação, incluindo cenas com Florence Pugh em monumentais arranha-céus de Kuala Lumpur.

Adicionalmente, um segmento intitulado "All About Bob, Sentry & The Void" oferece uma análise mais profunda sobre seus personagens, particularmente Bob, que é interpretado por Lewis Pullman. Para aqueles que buscam um momento de descontração, há também um "Gag Reel", que compila erros e momentos divertidos das gravações.

Por fim, a versão digital do filme incluirá comentários do diretor Jake Schreier, que compartilha insights e reflexões sobre a produção.

A tão aguardada versão física de "Thunderbolts" em 4K UHD, Blu-ray e DVD será lançada no dia 29 de julho, oferecendo aos fãs mais uma oportunidade de apreciar essa nova aventura no universo Marvel.