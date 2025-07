CNH social: carteira de motorista gratuita é aprovada

A ideia de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita é uma ótima oportunidade para quem precisa e não pode arcar com os custos. Recentemente, uma nova lei entrou em vigor, permitindo que muitos brasileiros tenham acesso a esse benefício. Vamos entender melhor como funciona essa iniciativa e quem pode participar.

Em 27 de junho de 2025, o presidente Lula sancionou a Lei 15.153/2025. Essa legislação modifica o Código de Trânsito e destina parte da arrecadação de multas para cobrir os custos da habilitação de pessoas de baixa renda que estejam inscritas no Cadastro Único, o famoso CadÚnico. O programa oferece a cobertura de todas as etapas do processo de habilitação — desde os exames até aulas e a emissão da CNH, sem nenhuma despesa para quem se qualifica.

Quem tem direito?

Para aproveitar essa oportunidade, você precisa atender a alguns critérios:

Estar inscrito no CadÚnico , com uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que é cerca de R$ 759;

A família total deve ter uma renda de até dois salários mínimos em algumas regiões;

Existem também outras categorias específicas, como Pessoas com Deficiência (PcD) e egressos do sistema prisional, que podem ter variações nos requisitos conforme o edital de cada Detran.

Como se inscrever na CNH gratuita (passo a passo)

O processo de inscrição é bem simples e pode ser feito online. Veja o passo a passo:

Acesse o site do Detran do seu estado.

Procure pelo banner “CNH Social” ou algo semelhante que indique a gratuidade da CNH.

Preencha o formulário online , confirmando seus dados com o CadÚnico.

Enviem os documentos necessários, como identidade e comprovante de renda.

Aguarde a seleção. Se você for aprovado, pode realizar os exames e aulas até receber a CNH sem custo.

O que muda a partir de agosto?

A nova lei deve entrar em vigor 45 dias após sua publicação, o que seria aproximadamente em 12 de agosto de 2025. A partir de então, os Detrans têm até 45 dias para regulamentar e iniciar o programa em todo o Brasil. A expectativa é que as vagas oferecidas nos estados sejam mantidas e que o programa se expanda nacionalmente.

Dicas finais

Aqui vão algumas dicas para garantir sua inscrição:

Leia o edital : fique atento aos pré-requisitos, números de vagas, documentos e etapas do processo.

Verifique seu CadÚnico : é fundamental que seus dados estejam atualizados para garantir uma inscrição válida.

Não deixe para última hora : com a alta demanda, o site pode ficar congestionado, então faça sua inscrição assim que puder.

Preste atenção na segunda fase em estados com grande procura — como Rondônia, que já indicador a possibilidade de novas vagas.

Essa é uma chance imperdível para quem sonha em dirigir, mas enfrenta dificuldades financeiras. Aproveite!