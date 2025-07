Vale tudo continua a afetar a audiência da Globo

Até 17 de julho, as novelas da Globo continuam a liderar a audiência na TV aberta, com resultados positivos em sua maioria. A edição especial de "História de Amor" se aproxima de seu final, registrando bons índices no início das tardes. A novela "A Viagem", que volta a ser exibida no quadro "Vale a Pena Ver de Novo", também mantém uma performance estável.

No horário das 13h, a comédia "Êta Mundo Melhor!" já mostra bons resultados, superando a novela anterior, "Garota do Momento". Às 19h, "Dona de Mim" tem conquistado audiência acima das últimas novelas desse mesmo horário.

Entretanto, a situação não é tão favorável para todos os programas. O remake de "Vale Tudo" não atinge as expectativas, alcançando uma média de 21,8 pontos, um número considerado baixo para a faixa das 21h. Comparativamente, "Mania de Você" obteve uma média ainda menor, de 21,2 pontos.

Na Record, "Paulo, o Apóstolo" não conseguiu emplacar a audiência de "Força de Mulher", mas ainda garante a vice-liderança da emissora acompanhando o desempenho de outras produções bíblicas.

"A Caverna Encantada", que está em seu último mês de exibição, enfrenta queda de audiência e deve encerrar com uma média de 3 pontos, praticamente metade da audiência que "Poliana Moça" costumava alcançar.

No SBT, a volta das novelas mexicanas às 21h, com "As Filhas da Senhora Garcia", ainda não demonstrou um desempenho melhor que as produções infantojuvenis exibidas anteriormente. A Band também enfrenta dificuldades com o remake de "Café com Aroma de Mulher", que foi produzido pela Netflix.

Performance de Audiência (até 17 de julho) por Emissora:

Globo:

"História de Amor" – 11,5 pontos

"A Viagem" – 16,1 pontos

"Êta Mundo Melhor!" – 19,6 pontos

"Dona de Mim" – 20,8 pontos

"Vale Tudo" – 21,8 pontos

Record TV:

"O Rico e Lázaro" – 4,4 pontos

"Paulo, o Apóstolo" – 6,2 pontos

"Reis" – 4,9 pontos

SBT:

"A Caverna Encantada" – 3,5 pontos

"A Usurpadora" – 3,2 pontos

"As Filhas da Senhora Garcia" – 3,2 pontos

Band:

Ainda não há dados detalhados disponíveis sobre a audiência das novelas na Band.

É importante lembrar que, de acordo com a medição de audiência, cada ponto na Grande São Paulo equivale a 77.488 residências sintonizadas ou 199.313 pessoas.