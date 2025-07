Ex-Globo conta sobre constrangimento em cena com Christiane Torloni

Ator Raul Gazolla revela incidente com Christiane Torloni durante gravação de cena íntima

Na última quinta-feira, 24 de agosto, o ator Raul Gazolla participou do Programa do Ratinho e contou que sua colega Christiane Torloni passou mal durante as gravações de uma cena íntima para a novela "Kananga do Japão", que foi exibida pela extinta TV Manchete entre 1989 e 1990. A informação chamou a atenção do público após um trecho da entrevista ser compartilhado no Instagram oficial do programa.

Durante o quadro "Gol Show", Ratinho questionou Gazolla se era verdade que Torloni havia se sentido mal em uma cena mais ousada, e ele confirmou: "Exatamente". O incidente ocorreu em um dia frio de inverno, na Barra da Tijuca, em um local que Gazolla chamou de "Rio Morto". Ele explicou que a gravação se prolongou devido à demora na configuração das luzes, o que deixou os atores em situação desconfortável.

Gazolla detalhou a cena, o que parecia mais um desafio do que uma gravação. "A gente estava sem roupa ali, rolando de um lado pro outro. E demorou para colocarem as luzes", afirmou. Ele brincou que, se alguém ouvisse os sons da gravação, poderia pensar que estavam fazendo algo errado, devido aos gemidos e à dificuldade enfrentada.

Na novela, Gazolla e Torloni interpretavam o par romântico principal, com ela vivendo a personagem Dora Tavares e ele, Alex Ferreira. No entanto, a gravação teve que ser interrompida quando Christiane começou a perder a cor dos lábios, demonstrando sinais claros de estar sentindo frio.

Esse episódio curioso foi relembrado e, apesar das dificuldades enfrentadas na gravação, ambos os atores construíram memórias marcantes da novela, que teve reprise em duas ocasiões na TV Manchete após sua exibição original.