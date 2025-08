EUA impõem sanções à Autoridade Palestina

Os Estados Unidos anunciaram, na quinta-feira, 31, novas sanções contra membros da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP). O governo americano alega que essas entidades estão promovendo a “internacionalização do conflito com Israel”. O Departamento de Estado dos EUA informou que as sanções incluem a negação de vistos para os integrantes dessas organizações, que também são acusados de continuar apoiando o terrorismo e incitando a violência.

Até o momento, o governo dos EUA não divulgou os nomes das pessoas afetadas por essas sanções. Essa medida acontece em um contexto em que diversos países, incluindo França e Canadá, manifestaram interesse em reconhecer um Estado palestino na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para setembro em Nova York.

A recusa em conceder vistos pode dificultar a participação de líderes palestinos nesse importante evento. A Autoridade Palestina, por sua vez, é responsável pela administração da Cisjordânia, uma região central no conflito israelense-palestino. Essas sanções e o debate sobre o reconhecimento do Estado palestino refletem a complexidade e a tensão contínua na região.