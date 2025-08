Bar brasileiro de São Paulo figura entre os melhores do mundo

Uma seleção do The World’s 50 Best Bars foi divulgada no ano passado, destacando os melhores lugares para saborear uma bebida ao redor do mundo. E adivinha? O Brasil está representado com o bar Tan Tan, que fica em São Paulo.

Esse ranking é feito anualmente e foi apresentado em um evento super badalado em Madrid, na Espanha. Para a alegria dos brasileiros, o Tan Tan subiu na lista em 2024, conquistando uma posição mais alta do que no ano anterior.

Brasil se destaca

O Tan Tan ocupou a 31ª posição no último ranking e, em outro, ficou em 56º. O dono, Thiago Bañares, abriu o bar há nove anos e criou um espaço ideal para quem quer relaxar. A proposta deles é simples, mas diferenciada: o conceito “Back to Basics” oferece várias bebidas em cinco lugares diferentes, incentivando todo mundo a experimentar um pouco de tudo.

Thiago comentou sobre a importância dessa conquista: “Esta é uma posição que nos traz muita responsabilidade, porque além de representar o reconhecimento do nosso conceito, nos torna representantes do nosso país.” É uma maneira de mostrar ao mundo a riqueza da cultura de bar brasileira.

Na lista estão outros bares incríveis, como o Handshake Speakeasy, na Cidade do México, conhecido pela dificuldade de acesso, mas que garante um atendimento excepcional. O Bar Leone, que tem uma pegada italianíssima e já conquistou prêmios, também merece destaque. E ainda há o Sips, de Barcelona, que estava um pouco mais bem posicionado em 2023.

Além desses, não faltam opções incríveis no ranking, como o Tayēr + Elementary em Londres, o Jigger & Pony em Singapura e o Line na Grécia. Muito bem colocados, o Lady Bee, em Lima, ficou em 16º, e o La Sala de Laura, em Bogotá, apareceu em 44º.

Os bares não são apenas paradas obrigatórias após o expediente. Eles também são ótimos para relaxar nos finais de semana. Seja com amigos, familiares ou até mesmo após um dia cansativo, esses espaços oferecem uma boa variedade de bebidas e opções saborosas no cardápio. É tudo pensado para que o cliente se sinta à vontade, curtindo bons momentos em ambientes agradáveis.