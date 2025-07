EUA e Índia discutem acordo que pode baixar tarifas para abaixo de 20%

Os Estados Unidos estão em processo de negociação de um acordo comercial provisório com a Índia, que pode resultar na redução das tarifas de importação para um patamar inferior a 20%. Essa mudança coloca a Índia em uma posição vantajosa em comparação a outros países da região da Ásia. A expectativa é que o acordo seja anunciado através de um comunicado oficial, sem a necessidade de uma carta formal exigindo condições tarifárias, como ocorreu com nações parceiras em momentos anteriores.

Esse acordo provisório permitirá que a Índia continue as negociações, dando-lhe espaço para resolver questões pendentes antes de um pacto comercial mais abrangente, que está previsto para ser finalizado no outono do hemisfério norte. As negociações atuais sugerem que a tarifa base poderia ser definida em menos de 20%, uma diminuição significativa em relação aos 26% inicialmente propostos, mantendo assim espaço para que ambos os lados continuem discutindo a alíquota final.

Caso a negociação avance para a assinatura do acordo, a Índia se tornará um dos poucos países a firmar um pacto comercial com o governo de Donald Trump. Recentemente, o presidente americano causou surpresa ao anunciar tarifas que podem chegar a até 50% sobre determinados produtos de vários países, incluindo o Brasil, com um prazo final estabelecido para 1º de agosto.

Apesar das negociações estarem em andamento, o Ministério do Comércio e Indústria da Índia não respondeu aos pedidos de informação sobre o status do acordo. Da mesma forma, a Casa Branca e o Departamento de Comércio dos EUA também não se manifestaram.

A Índia busca um acordo que seja mais favorável do que os tratados assinados por outros países, como o Vietnã, que teve uma tarifa de importação fixada em 20%. Este último, por sua vez, ficou surpreso com essa taxa e tem trabalhado para reduzi-la. Até agora, o Reino Unido é o único outro país que também conseguiu firmar um acordo comercial sob a administração Trump.

Recentemente, Trump comentou sobre a possibilidade de implementar tarifas entre 15% e 20% sobre a maioria de seus parceiros comerciais, afirmando que muitos ainda não foram informados sobre essas taxas. Atualmente, a alíquota mínima padrão para as relações comerciais dos EUA é de 10%.

As tarifas anunciadas até o momento para os países asiáticos variam, com o Vietnã e as Filipinas enfrentando taxas de 20%, enquanto Laos e Mianmar têm tarifas de até 40%. Apesar de a Índia ter sido uma das primeiras a solicitar negociações com os EUA, as últimas semanas mostraram sinais de tensão nas conversas. Embora Trump tenha indicado que um acordo estaria próximo, ele também ameaçou tarifar ainda mais o país, devido à sua participação no grupo BRICS.

Uma equipe de negociadores indianos deve viajar para Washington em breve para continuar as discussões. Segundo informações, a Índia já apresentou sua melhor proposta ao governo dos EUA e deixou claro quais são os limites que não pretende ultrapassar para alcançar um acordo.

No entanto, alguns pontos ainda permanecem controversos nas negociações, como a exigência dos EUA para que a Índia abra seu mercado para culturas geneticamente modificadas, um pedido que o país asiático rejeitou, citando preocupações com a segurança dos agricultores locais. Além disso, as duas nações ainda não conseguiram chegar a um consenso em torno de barreiras não tarifárias na agricultura e processos regulatórios na indústria farmacêutica. As discussões continuam em busca de um acordo que atenda às necessidades de ambos os lados.