Pesquisadores indicam risco da Terra sair do Sistema Solar

Um estudo recente publicado na revista Icarus trouxe uma descoberta intrigante: há uma possibilidade de que planetas do Sistema Solar, inclusive a Terra, sejam ejetados para o espaço. Isso pode ocorrer devido à aproximação de estrelas próximas, que podem desestabilizar as órbitas dos planetas. As simulações realizadas no estudo mostraram que, em cerca de 2% dos casos, os planetas poderiam ser expelidos. Para a Terra, essa chance é de aproximadamente 0,2%.

Dentre os planetas, Mercúrio é o que apresenta o maior risco, com uma probabilidade estimada em 80%. Essa vulnerabilidade se deve à sua proximidade com o Sol, o que faz com que sua órbita seja rápida e, portanto, mais suscetível a essas influências externas.

Os impactos das interações

As interações gravitacionais podem causar instabilidades antes do que muitos pensam. O estudo destaca que os encontros com estrelas passando próximas são a principal ameaça à configuração atual do Sistema Solar, podendo afetar diretamente a Terra. Além de Mercúrio, há outros seis planetas: Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um possui chances distintas de instabilidade, sendo que Marte tem uma probabilidade de 0,3%.

O estudo reforça que o ambiente espacial é bastante dinâmico. Mesmo as possibilidades mais remotas podem gerar grandes mudanças ao longo de bilhões de anos. Estima-se que o Sol cruza estrelas a cada um milhão de anos, o que equivale a cerca de 3,26 anos-luz. Durante sua jornada pela galáxia, essas passagens podem causar perturbações significativas nas órbitas dos planetas.

Pela sua menor massa e órbita rápida, Mercúrio enfrenta um risco maior de sofrer deslocamentos. Todas as simulações realizadas nesse estudo foram bastante rigorosas, superando em precisão as anteriores, que apresentavam cenários mais estáveis. Apesar de a chance de a Terra ser deslocada ser pequena, essa probabilidade não pode ser ignorada.

O estudo sugere que eventos inesperados podem alterar a configuração do Sistema Solar, colocando a estabilidade de planetas como Mercúrio em cheque. E mesmo a Terra poderia ser afetada, resultando em consequências irreversíveis. Compreender essas interações entre estrelas e sistemas planetários se torna, portanto, essencial para entendermos melhor nosso lugar no cosmos.