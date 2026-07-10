Domingo Legal recebe Melody, Lua Blanco e Mari Fernandez no SBT

Neste domingo, 12 de julho, o programa “Domingo Legal”, sob a apresentação de Celso Portiolli, promete uma atração especial: uma edição ao vivo do “Passa ou Repassa”. O quadro contará com a participação de artistas conhecidos, que se dividirão em dois times em uma competição cheia de provas divertidas.

No time azul, os artistas são: Alessandra Maestrini, Leona Cavalli, Lua Blanco e Eduardo Martini. Do lado amarelo, estão Raphaela Santos, Erika Schneider, Thiago Rocha e Melody. As provas incluirão tortadas, que adicionam uma pitada de humor à competição.

Além das disputas, o programa também contará com uma apresentação musical de Mari Fernandez, que interpretará os sucessos de sua carreira, trazendo uma pausa divertida entre os desafios.

Uma das novidades do programa é o quadro “Até Onde Você Chega?”, onde o foco muda para cada participante individualmente. Aqui, as decisões tornam-se mais complexas à medida que os competidores lutam pelo sonho de ganhar um prêmio significativo. Estratégia, coragem e autoconfiança são fundamentais nessa jornada.

Outra atração será o quadro “Quem Arrisca Ganha Mais”, que trará duas duplas competindo em desafios que podem render prêmios de até R$ 100 mil. Nesta parte do programa, os participantes precisarão demonstrar sintonia, raciocínio rápido e ousadia para se destacarem.

Com a transmissão começando às 11h15 no SBT, o “Domingo Legal” mistura competição entre celebridades, apresentações musicais e escolhas que podem alterar o destino dos concorrentes. A edição se destaca pela sua dinâmica de grupos e decisões individuais, proporcionando uma experiência emocionante para o público.