O Havaí é um lugar fascinante, conhecido por ser o único estado dos Estados Unidos totalmente tropical. Mas, ao olhar mais de perto, percebe-se que cerca de 91% do território é considerado vazio em termos de ocupação. A realidade é que a maior parte da população está concentrada em Oahu, que abriga cerca de 70% dos habitantes, enquanto a Ilha Grande, apesar de ser bem maior, mantém um caráter majoritariamente rural. Essa configuração é resultado de várias influências históricas, geológicas e econômicas que moldaram a região.

A vida em Oahu está atrelada a fatores como geologia, segurança, logística e custos, que direcionaram muitos empregos e serviços para a ilha, enquanto a Ilha Grande se mantém menos densamente povoada. Eventos como a anexação ao território americano e a centralização de Pearl Harbor como um polo militar influenciaram ainda mais essa dinâmica. O turismo, que se tornou uma indústria dominante, encareceu bastante a vida no Havaí, obrigando muitos nativos a deixar suas terras e contribuindo para o vazio em outras áreas do arquipélago.

Geologia que distribui a mesa

O arquipélago do Havaí foi formado a partir de um ponto quente no solo terrestre, fazendo surgir suas ilhas ao longo do tempo. A Ilha Grande é a mais nova e continua a ser bastante ativa geologicamente. Essa atividade vulcânica resultou em terrenos variados e situações de risco diferentes, o que favorece a prática de atividades mais rurais e dispersas, enquanto as ilhas mais antigas se tornaram focos urbanos.

Oahu, com seu solo mais estabilizado, tornou-se um centro de densidade populacional, serviços e infraestrutura. A unificação sob o comando de Kamehameha reestruturou o Havaí, organizando a ilha em um sistema centralizado. Já a anexação ao território americano, ocorrida um século depois, fez com que as prioridades mudassem, focando em defesa e comércio, e favorecendo áreas onde os investimentos eram mais eficazes. Sem essa anexação, Pearl Harbor não teria se transformado no centro militar que sustenta empregos e serviços em Oahu.

Pearl Harbor como âncora de poder

Pearl Harbor foi escolhida como base naval devido à sua baía profunda e protegida. Essa localização atraiu não só a marinha, mas também fornecedores e famílias militares, o que fez crescer os bairros em Oahu e elevou os custos de vida. O lugar se conecta ao contexto do Pacífico, ampliando as opções de voos, portos e serviços, enquanto a Ilha Grande continua com um perfil mais rural e menos acessível.

Hoje, Oahu é o lar do governo do estado, do turismo de massa e de instituições de saúde complexas. Isso gera uma combinação de alta densidade populacional e altos custos de vida. Por outro lado, a Ilha Grande mantém sua natureza dispersa, focando em agricultura e turismo ecológico. Contudo, a falta de oportunidades de trabalho forma um cenário complicado, tornando os serviços mais caros, especialmente devido à distância ao centro.

Turismo caro e expulsão de nativos

O Havaí se tornou fortemente dependente do turismo como motor da economia. Isso trouxe um aumento significativo nos custos, como aluguel e alimentação, que dispararam devido ao número crescente de visitantes e à demanda por segundas residências. Em Oahu, essa combinação de salários e custo de vida tem forçado muitos nativos a deixar suas casas. Na Ilha Grande, a situação é parecida, já que a renda local não acompanha o aumento dos custos.

Essa situação cria um ciclo vicioso: mais dependência do turismo caro resulta em menos permanência de comunidades tradicionais e uma concentração populacional nas áreas onde já existe infraestrutura. Três fatores se inter-relacionam nesse contexto:

A geologia e os riscos naturais na Ilha Grande dificultam um adensamento rápido. As decisões tomadas pelo governo após a anexação priorizaram Oahu e Pearl Harbor como centros estratégicos. A economia baseada em serviços e turismo eleva os custos nas regiões centrais do Havaí, o que acaba deslocando moradores e deixando grandes áreas subocupadas.

O que pode mudar

A solução pode passar por melhor planejamento e a criação de habitação acessível em regiões fora de Oahu. A diversificação da economia na Ilha Grande e uma gestão mais eficiente do turismo também podem aliviar algumas dessas pressões. Entretanto, enquanto Pearl Harbor e Oahu continuarem sendo os maiores centros de logística e governança, as tendências de centralização devem persistir. O Havaí permanece com 91% de suas áreas vazias porque sua geologia, política e economia favoreceram Oahu, enquanto a Ilha Grande ainda mantém um jeito mais rural e disperso. A anexação e a presença de Pearl Harbor firmaram a metrópole, e o turismo caro intensificou essa dinâmica, fazendo com que muitos nativos se afastem de suas terras.