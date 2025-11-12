Mariana Ximenes volta a trabalhar com Walcyr Carrasco em nova novela

Mariana Ximenes está de volta ao universo do autor Walcyr Carrasco após mais de 20 anos. A atriz foi confirmada no elenco da nova novela das nove da TV Globo, intitulada Quem Ama, Cuida, com estreia prevista para maio de 2026. Essa produção sucederá Três Graças.

Mariana Ximenes ficou famosa ao interpretar Ana Francisca em Chocolate com Pimenta (2003), uma trama escrita por Carrasco. Agora, ela se une novamente ao autor, embora não como a protagonista desta vez. Sua participação é vista como um indicativo do apoio da emissora à colaboração entre autor e atriz, especialmente em uma história que promete ter personagens centrais e relevantes.

A trama de Quem Ama, Cuida gira em torno de Adriana, interpretada por Letícia Colin. Ela é uma cuidadora de idosos que inesperadamente herda a fortuna de um milionário solitário. No entanto, nessa mesma noite, ela é acusada de ter causado a morte do homem. Após passar seis anos na prisão de forma injusta, Adriana decide buscar vingança e tentar reconstruir sua vida.

Além de Mariana e Letícia, outros nomes estão sendo considerados para o elenco, como Isabel Teixeira, que interpretará a vilã, e diversas atrizes e atores em negociações, incluindo Bianca Bin, Agatha Moreira, Juliana Paes, Sérgio Guizé e Elizabeth Savala. A direção ficará sob a responsabilidade de Amora Mautner.

Walcyr Carrasco é conhecido por suas histórias que misturam drama, reviravoltas e personagens femininas fortes, o que também estará presente nesta nova novela. A volta de Mariana Ximenes a esse universo traz grande expectativa tanto pela história quanto pela conexão que ela já tem com o autor, que no passado ajudou a construir um dos grandes marcos da teledramaturgia brasileira.