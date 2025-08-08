Ethereum ultrapassa US$ 4 mil pela primeira vez desde dezembro

Ethereum Registra Alta e Chega a US$ 4 Mil pela Primeira Vez em Meses

O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda do mundo, apresentou um aumento significativo de mais de 4% nesta sexta-feira, 8 de setembro, alcançando o valor de US$ 4 mil. Essa é a primeira vez que o Ethereum atinge esse patamar desde dezembro do ano passado.

Os dados mostram que o movimento de alta do Ethereum ocorre em um cenário de estabilidade para o Bitcoin (BTC), a maior criptomoeda. Esse contraste fez com que a relação entre o Ethereum e o Bitcoin alcançasse seu maior nível do ano.

Após atingir o pico de US$ 4 mil, o Ethereum teve oscilações e, por volta das 12h, estava cotado a US$ 3.980. Nos últimos sete dias, a criptomoeda valorizou cerca de 9,7%. Ao longo de 2023, o Ethereum já acumula uma alta de mais de 19%.

Fatores que Impulsionam a Alta do Ethereum

De acordo com análises de especialistas, três fatores principais estão contribuindo para a valorização do Ethereum:

Corte de Juros nos EUA: A expectativa de que os juros nos Estados Unidos sejam reduzidos tem encorajado investidores a buscarem ativos de maior risco, incluindo criptomoedas. Acordo com a Ripple (XRP): A conclusão do processo judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Ripple gerou um alívio no mercado, resultando em reações positivas entre os investidores. Investimentos em Cripto: Um número crescente de empresas está optando por investir em criptoativos para sua tesouraria, aumentando assim a demanda por essas moedas digitais.

Além desses fatores, novas diretrizes do governo americano, sob a presidência de Donald Trump, têm gerado uma onda de otimismo no setor de criptomoedas, o que também contribui para a alta de outros ativos digitais.

Dessa forma, a movimentação do Ethereum reflete não apenas o desempenho individual da criptomoeda, mas também uma série de circunstâncias que impactam todo o mercado de criptoativos.