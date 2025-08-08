Versão brasileira do ozempic promete preço acessível

O tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade tem ganhado novas opções com o surgimento das chamadas canetas emagrecedoras. Nos últimos tempos, essas canetas se tornaram bastante populares entre quem busca uma maneira mais eficaz de emagrecer. Mas, como muitas vezes acontece, o preço desses medicamentos ainda era uma barreira significativa. Marcas importadas, como o Ozempic, podem custar entre R$ 800 e R$ 1.300 cada.

Esse cenário pode mudar a partir deste mês, com a farmacêutica EMS lançando versões nacionais desse medicamento. As novas canetas, conhecidas como “Ozempic brasileiro”, chegaram ao mercado com preços mais acessíveis.

Com os nomes Olire e Lirux, essas canetas começaram a ser vendidas em farmácias de todo o Brasil desde o dia 4. Os preços estão entre 10% e 20% mais baratos do que os de outras marcas. Por exemplo, uma unidade pode ser encontrada a partir de R$ 307,26. Já a embalagem do Lirux, que vem com duas canetas, tem o preço sugerido de R$ 507,07, enquanto o Olire, que tem três canetas, pode custar cerca de R$ 760,61.

Características do “Ozempic brasileiro”

O que diferencia essas novas canetas do Ozempic original é o princípio ativo. No lugar da semaglutida, usado no Ozempic, as novas formulações utilizam liraglutida, que requer aplicação diária. Cada caneta tem concentração de 6 mg/ml e permite doses fracionadas de até 0,6 mg por vez.

Enquanto a dosagem máxima do Lirux pode chegar a 1,8 mg, o Olire pode ser ajustado para até 3 mg, sempre sob prescrição médica. A principal indicação do Olire é para tratamento da obesidade, enquanto o Lirux se concentra no diabetes tipo 2.

A possibilidade do uso de semaglutida no futuro

A escolha pela liraglutida para as novas canetas se deve ao fato de que sua patente já expirou no Brasil. Por outro lado, a semaglutida ainda é protegida, com direitos pertencentes à fabricante Novo Nordisk. Mas há expectativa: a EMS já anunciou planos para desenvolver sua própria versão com semaglutida a partir do segundo semestre de 2026. Para enquanto isso, a empresa planeja produzir 250 mil unidades do Lirux e Olire com a fórmula atual.