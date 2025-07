ETH ultrapassa resistência e se aproxima do RSI 70

Ethereum (ETH) Registra Alta e Rompe Resistência

O Ethereum (ETH) começou a semana em alta, superando a resistência anterior de US$ 2.586 e alcançando a marca de US$ 2.660 nesta quarta-feira. Este movimento sinaliza uma ruptura em um período de consolidação que durou quase duas semanas. O aumento no volume de negociações e o fortalecimento do sentimento entre os investidores foram fatores que impulsionaram essa movimentação.

Analisando o gráfico de 4 horas, observa-se que o ETH está apresentando uma estrutura de topos e fundos ascendentes, um padrão que indica uma tendência de alta. Após se estabilizar em torno de US$ 2.478, o preço do ETH começou a apresentar novos níveis de suporte, e o último topo superado na faixa de US$ 2.586 agora se torna um ponto de suporte imediato.

Indicadores Técnicos Sinalizam Força, Mas Também Cuidado com a Sobrecompra

Os indicadores técnicos, como as Bandas de Bollinger, estão mostrando uma expansão que sugere um movimento mais forte no mercado. Atualmente, o preço do ETH está acima da banda superior, localizada em US$ 2.658, indicando que a criptomoeda pode estar em um território de sobrecompra no curto prazo.

O Índice de Força Relativa (RSI), que mede a velocidade das variações de preço, está em 69 pontos. Esse índice tem uma escala de 0 a 100, onde valores acima de 70 podem indicar sobrecompra, e abaixo de 30, sobrevenda. A aproximação do nível de 70 indica que o movimento do mercado está forte, mas também alerta para a possibilidade de correções.

A resistência mais próxima para o Ethereum é agora situada na faixa de US$ 2.700. Se o ETH conseguir manter o volume atual e terminar negócios acima de US$ 2.660, pode buscar novos patamares, como US$ 2.740 ou até US$ 2.800. Em caso de uma rejeição, o retorno abaixo dos níveis de resistência sugere que a faixa de US$ 2.586 será crucial como suporte para sustentar a atual tendência de alta.

O crescimento no volume de negociações é um sinal importante. Embora a liquidez estivesse baixa nos últimos dias, o aumento nas transações durante a ruptura mostra um maior comprometimento dos compradores. Se essa tendência continuar, o Ethereum poderá embarcar em uma nova fase de valorização em um futuro próximo.