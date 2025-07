Rival do iFood reinicia operações em São Paulo com entrega grátis

A 99Food, plataforma de delivery que faz parte da empresa de mobilidade 99, vai voltar a funcionar em São Paulo em agosto de 2025. Essa volta acontece após a interrupção das atividades em janeiro de 2023, e a nova fase promete expandir os serviços, com planos de atingir mais de 100 cidades até 2026.

O retorno da 99Food não é só um relançamento; é uma tentativa de se firmar como uma opção forte contra os gigantes do setor, como o iFood e a Rappi. Desde junho, a 99Food já havia reiniciado suas operações em Goiânia, onde começou a testar um novo modelo que garante remuneração fixa para entregadores que realizam um mínimo de 20 entregas.

Retomada com incentivos para restaurantes e entregadores

Na nova fase, a 99Food está trazendo algumas novidades, como a isenção de taxas para restaurantes parceiros e a garantia de ganhos mínimos para os entregadores. Para receber essa remuneração, pelo menos cinco entregas precisam ser de pratos prontos, ajudando a atrair mais clientes ao serviço.

A empresa vai trabalhar com preços acessíveis, buscando atrair consumidores sem precisar fazer comparativos diretos com a concorrência. Isso pode criar uma base sólida de crescimento para a 99Food, aumentando seu apelo no mercado.

Outro ponto importante é a parceria com a Abrasel, que vai ajudar a capacitar donos de restaurantes, além de levantar dados e promover ações práticas. Isso demonstra um comprometimento em valorizar os entregadores e diversificar suas operações em um mercado com forte concorrência.

A adesão dos restaurantes vai ser crucial para o sucesso da 99Food. A empresa quer se destacar perante as demais, e a viabilidade financeira do seu modelo será desafiadora. O foco é conquistar todos os envolvidos — desde quem cozinha até quem faz as entregas e, claro, os consumidores.

Além de se aliar à Abrasel, a 99Food também está se comprometendo com práticas sustentáveis. A ideia é dar mais visibilidade aos trabalhadores de entrega, aumentando as oportunidades para pequenos negócios. Essa abordagem busca garantir a aceitação de todos na cadeia de serviços, fazendo um movimento ousado no mercado.

A tentativa da 99Food em quebrar a dominação das concorrentes é um grande desafio, mas a empresa tem potencial para trazer mudanças positivas. A expectativa é ver como o público vai reagir a essa nova proposta e se realmente ela se tornará uma escolha viável para os consumidores.