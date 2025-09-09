Estudante descobre joia de ouro na primeira escavação

A primeira descoberta de um arqueólogo marca um momento muito especial na carreira, e isso é ainda mais verdadeiro para Yara Souza. Essa jovem, ainda estudante, viveu esse momento mágico antes mesmo de se formar!

Natural de Orlando, nos Estados Unidos, Yara estuda arqueologia na Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Em julho deste ano, ela participou de escavações no forte romano de Birdoswald, que fica em Northumberland. E, pasmem, após apenas 90 minutos de trabalho, Yara encontrou um artefato de ouro que data do início da Idade Média. Ela mesmo ficou surpresa com a rapidez da descoberta!

O objeto foi encontrado perto da Dere Street, uma estrada romana que foi construída entre 71 e 81 d.C. e servia para conectar York a Edimburgo. Mesmo depois do fim do Império Romano, a via continuou sendo utilizada e hoje é parte da rodovia A68. Essa foi a primeira vez que Yara esteve em Birdoswald, pois no ano anterior, alguns problemas de saúde a impediram de participar.

Objeto de Ouro e Seu Significado

O artefato que Yara descobriu mede apenas 4 centímetros, mas possui detalhes decorativos em uma das pontas. Pesquisas indicam que ele provavelmente era utilizado por membros da elite romana durante rituais religiosos. Isso faz sentido, uma vez que a Dere Street unia dois importantes centros religiosos em Jedburgh e Hexham, locais muito frequentados pela alta sociedade da época.

E a história não para por aí. Em 2021, Alan Gray, um pesquisador da Universidade de Newcastle, também havia encontrado um objeto de ouro na mesma região usando um detector de metais. Após análises cuidadosas, esses dois fascinantes achados vão ser exibidos no Museu Great North, em Newcastle, no nordeste da Inglaterra.

Imagina só que alegria e significado para Yara fazer parte disso!