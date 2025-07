Estela desaparece após sequestro no rio Tietê

A novela “Êta Mundo Melhor!” apresentará uma reviravolta dramática na vida da enfermeira Estela, interpretada por Larissa Manoela. Em um momento chocante da trama, Estela será sequestrada por Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, um homem com quem ela já teve um relacionamento complicado e traumático no passado.

A situação se agrava quando Ernesto leva Estela para um passeio em um barco no rio Tietê. Durante a viagem, Estela, assustada, pedirá que ele pare, mas Ernesto a ignora completamente, revelando que tem planos sombrios. Ele dirá a ela que está prestes a realizar um golpe que mudará sua vida. As coisas ficam ainda mais tensas quando Estela começa a gritar por socorro. Sua voz ecoa pelo rio, mas Ernesto, zombando da situação, a assegura de que ninguém virá em seu socorro, especialmente seu amigo Celso.

A cena, intensa e angustiante, mostrará o desespero de Estela enquanto o barco balança. O público, já ciente do histórico violento de Ernesto, ficará apreensivo ao ver como ele recria o terror na vida dela.

No capítulo seguinte, o desfecho desse ato de violência se tornará evidente. Um barco vazio será encontrado à deriva no rio, sem sinais de Estela, o que logo se tornará notícia nas ruas, estampando as manchetes dos jornais com a mensagem: “Enfermeira desaparece no rio Tietê”. A comunidade ficará chocada com o desaparecimento da professora que trabalhava na Casa dos Anjos, e as crianças sentirão profundamente a ausência de Estela.

Com o mistério em torno de seu paradeiro, surgirão dúvidas: teria ela sido assassinada por Ernesto ou ainda há esperança de encontrá-la viva? Essa reviravolta na trama promete ser um dos pontos altos da novela, que já se aproxima do final de setembro e início de outubro, quando essas cenas vão ao ar.

“Êta Mundo Melhor!” é uma novela criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. A história se passa dez anos após os eventos de “Êta Mundo Bom!”, antiga trama que conquistou o público e agora traz novos personagens e desafios.