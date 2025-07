App de segurança para mulheres ‘Tea’ tem dados vazados no 4chan

Uma grande preocupação surgiu após a descoberta de uma falha de segurança em um banco de dados da aplicação de segurança para mulheres, chamada Tea. Usuários de um fórum online, 4chan, afirmam ter encontrado informações pessoais e selfies de clientes do aplicativo sendo expostas publicamente. O banco de dados estava hospedado na plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis do Google, o Firebase.

De acordo com as postagens no fórum, os usuários estão acessando dados pessoais, incluindo fotos e até mensagens diretas, e divulgando essas informações na internet. O aplicativo Tea, que afirma ter mais de 1,6 milhão de usuários, teve um aumento significativo em sua popularidade e atingiu as primeiras posições nas paradas da App Store nesta semana, recebendo milhares de avaliações.

O objetivo do aplicativo é oferecer um espaço seguro para mulheres compartilharem informações sobre homens, ajudando-as a se protegerem. Para verificar a identidade de novas usuárias, o aplicativo solicita que elas façam o upload de uma selfie.

Uma das postagens no 4chan alertou sobre a vulnerabilidade, mencionando que dados sensíveis, como fotos de identificação e selfies de usuárias, estavam acessíveis sem qualquer autenticação. A empresa Tea confirmou a violação, afirmando que os dados expostos pertencem a um período de dois anos atrás, mas não forneceram detalhes sobre como a falha ocorreu ou o número exato de usuários afetados.

A situação levanta preocupações sobre a segurança dos dados pessoais em aplicativos que prometem proteger seus usuários, e especialistas recomendam que as pessoas fiquem atentas e evitem compartilhar informações sensíveis em plataformas com falhas de segurança.