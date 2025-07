Estados com mais inscrições para 2025

Rio de Janeiro lidera inscrições de mulheres para o alistamento militar

No primeiro ano em que foi permitido o alistamento militar feminino no Brasil, mais de 33,7 mil mulheres se inscreveram voluntariamente. Entre os estados, o Rio de Janeiro se destacou, registrando 8.102 candidaturas, um número que supera em 23 vezes as 1.465 vagas oferecidas para o ano de 2025. Em comparação, o público masculino também se inscreveu em grande número, passando de 1 milhão de candidatos.

Dessas 33,7 mil inscrições, cerca de um quarto, ou seja, 8.102, vieram do estado do Rio de Janeiro, que ficou em primeiro lugar no ranking. Os estados que seguiram na lista foram São Paulo, com 3.152 inscrições; Amazonas, com 2.334; e o Distrito Federal, que teve 2.368 candidaturas. O estado do Pará também se destacou com 2.164 registros.

As mulheres que se inscreveram passarão por mais quatro etapas de seleção antes de preencher as vagas disponíveis: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. A incorporação das candidatas está programada para ocorrer entre os dias 2 e 6 de março de 2026 ou entre 3 e 7 de agosto do mesmo ano, e culminará em uma graduação como soldado ou marinheiro-recruta.

Confira a lista completa dos estados com o número de inscrições:

Rio de Janeiro: 8.102

8.102 São Paulo: 3.152

3.152 Amazonas: 2.334

2.334 Distrito Federal: 2.368

2.368 Pará: 2.164

2.164 Rio Grande do Sul: 2.161

2.161 Bahia: 2.029

2.029 Minas Gerais: 1.930

1.930 Pernambuco: 1.744

1.744 Paraná: 944

944 Ceará: 933

933 Goiás: 768

768 Santa Catarina: 715

715 Mato Grosso do Sul: 722

722 Maranhão: 528

528 Rio Grande do Norte: 459

459 Paraíba: 354

354 Piauí: 337

337 Espírito Santo: 311

311 Mato Grosso: 300

300 Rondônia: 271

271 Roraima: 252

252 Alagoas: 239

239 Sergipe: 236

236 Amapá: 144

144 Acre: 123

123 Tocantins: 87

87 Exterior: 14 voluntárias

É importante destacar que, até este ano, as mulheres só podiam se candidatar às Forças Armadas por meio de concursos para cargos de suboficiais e oficiais. Atualmente, elas representam apenas 10% do efetivo total, totalizando cerca de 37 mil mulheres nas Forças Armadas. A ampliação do alistamento para o público feminino é um passo significativo na inclusão e na participação feminina nas forças armadas do país.