Brasil faz fronteira com a França e abre portas para brasileiros

Enquanto muitos acreditam que para ver um francês é preciso viajar até a Europa, a verdade é que há brasileiros convivendo com eles bem aqui na América do Sul. Estamos falando da Guiana Francesa, que faz fronteira direta com o Amapá. Essa região é um território ultramarino da França, e sim, faz parte da França de verdade: com bandeira, leis, euro e até baguete cara nos supermercados.

A fronteira entre Brasil e Guiana Francesa tem cerca de 730 km, superando muitas fronteiras internas na Europa. Pode ser mais França aqui do que a maioria imagina!

O que é a Guiana Francesa, afinal?

A Guiana Francesa não é um país independente, mas sim uma espécie de "estado" francês fora do continente europeu. Ela integra a União Europeia, adota o euro (€) como moeda oficial e segue as leis francesas. Isso se reflete na infraestrutura, com escolas públicas, hospitais modernos e transporte que lembra a Europa, tudo isso junto a salários em euro.

Entrada liberada: agora não precisa mais de visto

Até pouco tempo, os brasileiros precisavam de visto para entrar na Guiana Francesa. Mas desde junho de 2025, o governo francês autorizou a entrada sem visto para brasileiros em viagens de curta duração. O objetivo é fortalecer os laços com o Brasil e facilitar o tráfego na fronteira, embora o presidente francês tenha feito um aviso: “pode entrar, BR, só não venha com bagunça”.

Dá pra morar e trabalhar lá?

Moradia? É possível. Agora, quando se trata de trabalho, a situação é um pouco mais complicada. Embora a entrada esteja liberada para turismo, é preciso ter a autorização legal para trabalhar e viver permanentemente na Guiana Francesa.

Por outro lado, muitos brasileiros cruzam a fronteira em busca de melhores salários em euro. A diferença no poder de compra é enorme, especialmente para quem vive no Norte do Brasil.

Um pedaço da Europa do lado de cá

A Guiana Francesa é um verdadeiro pedacinho da Europa no meio da floresta amazônica. Você encontra supermercados com produtos franceses, polícia vestindo farda da França e escolas com currículo europeu. E, para muitos brasileiros, o salário mínimo de lá é motivo de sonho.

Portanto, na próxima vez que alguém mencionar que a França está longe, lembre-se de que os franceses estão do outro lado da floresta e que a fronteira é bem aqui, ao nosso lado.

Você já sabia que o Brasil faz fronteira com a França?