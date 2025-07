Estado implementa “Identidade Fácil” para acelerar emissão de RG

A partir desta quinta-feira, 24 de julho, os cidadãos do Rio Grande do Sul que já possuem um documento de identidade poderão solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) de maneira mais rápida e prática por meio do sistema “Identidade Fácil”. Este novo serviço foi desenvolvido pelo governo do estado e permite que os usuários realizem a solicitação online, simplificando o processo.

Os interessados podem acessar a plataforma pelo site identidadefacil.rs.gov.br, compatível com computadores e dispositivos móveis. Além disso, um aplicativo também foi lançado na App Store da Apple e está em processo de aprovação para o sistema Android.

A criação deste sistema é uma parceria entre o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs). O “Identidade Fácil” digitaliza a maior parte do processo de solicitação da nova Carteira de Identidade. Os cidadãos poderão preencher seus dados online e enviar documentos, como a certidão de nascimento ou certidão de casamento, de forma digital.

Apesar da digitalização, haverá uma etapa presencial, que será reduzida ao mínimo necessário. No local, será necessário apenas coletar as digitais e tirar uma fotografia do solicitante, o que visa diminuir filas e aumentar a disponibilidade de horários para agendamento. O agendamento será feito por meio de um formulário específico disponibilizado na própria plataforma.

De acordo com o diretor-geral do IGP, Paulo Barragan, o objetivo é aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera para os solicitantes. Ele ressaltou que essa medida representa um esforço do governo estadual para melhorar os serviços essenciais oferecidos à população.

Nos primeiros dias de operação, poderão ocorrer ajustes técnicos e operacionais, conforme a utilização do sistema.

Para utilizar o “Identidade Fácil”, é necessário ter uma conta ativa no portal gov.br. Para iniciar a solicitação, os documentos exigidos variam conforme o estado civil:

Solteiros : Certidão de nascimento.

: Certidão de nascimento. Casados ou viúvos : Certidão de casamento.

: Certidão de casamento. Separados ou divorciados: Certidão de casamento com a averbação correspondente.

Com essas mudanças, espera-se que a emissão da nova Carteira de Identidade seja mais eficiente e acessível para todos os cidadãos do Rio Grande do Sul.