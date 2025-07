Anvisa divulga creatinas seguras e as que falharam no teste

Analisando os suplementos alimentares mais populares no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu agir.

Recentemente, a Anvisa coletou 41 amostras de creatina de aproximadamente 29 empresas, com o objetivo de investigar a quantidade do suplemento presente nas embalagens, a rotulagem e outros aspectos. Essas amostras são das embalagens de 300 gramas, que são as mais procuradas pelos consumidores.

Saiba os resultados

Após a análise, somente um produto foi aprovado nos testes realizados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Além disso, a Anvisa suspendeu a venda de algumas marcas de café, indicando um rigor maior na fiscalização.

O destaque foi para o Creatine Monohydrate – 100% Pure, da marca Atlhetica Nutrition, que foi o único a atender todos os requisitos exigidos pela Anvisa. Essa marca, formulada pelo ADS Laboratório Nutricional LTDA, mostrou bons resultados em diversos ensaios analíticos.

Por outro lado, outra marca de creatina foi reprovada por apresentar um teor de creatina abaixo do mínimo permitido. Embora um número pequeno, esses resultados indicam um avanço significativo no controle da qualidade dos produtos disponíveis no mercado.

As preocupações não param por aí. Os rótulos dos suplementos também deixaram a desejar: 40 dos 41 produtos analisados apresentaram erros. Essas falhas vão desde descrições imprecisas até a falta de informações obrigatórias, o que pode comprometer a segurança dos consumidores e mostra a falta de transparência nesse setor.

A atuação da Anvisa é fundamental para garantir que os suplementos realmente cumpram o que prometem, evitando que os usuários corram riscos à saúde. É sempre bom lembrar que, além do preço, é preciso estar bem informado sobre as melhores opções disponíveis.