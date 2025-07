Estado disponibiliza 2,8 mil vagas em concurso do Degase

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou a abertura de 2.804 vagas para o concurso do Degase, sendo 564 delas para ingresso imediato. O edital foi publicado no Diário Oficial em 21 de julho, após mais de uma década sem seleções públicas para novos servidores efetivos.

As inscrições terão início no dia 22 de julho e poderão ser realizadas até 5 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Idecan. O concurso é visto como um passo importante na reestruturação do Degase, que atua na área de atendimento socioeducativo.

O governador Cláudio Castro destacou a importância do investimento no Degase como uma forma de promover proteção e garantir um futuro melhor para os jovens do estado. Ele ressaltou que essa é uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e atuar em prol de uma sociedade mais justa, por meio da educação, inclusão e segurança.

As vagas abertas são para diferentes níveis de escolaridade, abrangendo cargos de nível médio, técnico e superior. Os interessados podem se candidatar a uma série de funções, incluindo Agente Administrativo, Agente de Segurança Socioeducativa, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, entre outros.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, afirmou que o concurso é um marco importante para a política de atendimento socioeducativo no estado. Com a reabertura das seleções públicas, o Degase poderá recompor seu quadro de funcionários, o que deve melhorar o atendimento e as condições de trabalho nas unidades.

Para mais informações sobre os requisitos, salários e etapas da seleção, o edital completo está disponível no site da Idecan. Aqueles que desejam acompanhar as novidades do concurso e aprender mais sobre as iniciativas do Degase podem acessar os canais oficiais do departamento.