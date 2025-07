Mudanças no Bolsa Família podem impactar milhões de brasileiros

O Bolsa Família, mesmo após 22 anos de existência, ainda se destaca como um dos programas de transferência de renda mais eficazes do Brasil. Atualmente, mais de 13,3 milhões de famílias estão sendo beneficiadas em todo o país.

Como parte do compromisso de atender a população em situação de vulnerabilidade, o programa passa por atualizações regulares, reforçando a importância de garantir dignidade aos seus beneficiários.

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou a inclusão de novos grupos familiares que poderão se cadastrar e receber o benefício. Agora, pessoas em circunstâncias mais delicadas estão recebendo atenção especial. Veja quem são esses novos grupos:

Famílias com pessoas em situação de rua ;

; Famílias com pessoas em risco social , registradas no Prontuário SUAS;

, registradas no Prontuário SUAS; Famílias com pessoas identificadas pelo Ministério da Saúde como em risco de insegurança alimentar.

Essas mudanças foram instituídas pela Portaria MDS nº 1.097/2025, que já está em vigor e valerá para a folha de pagamento de julho.

Outras mudanças do Bolsa Família

Para combater fraudes e garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa, o Cadastro Único (CadÚnico) também passou por algumas reformulações. Agora, ele cruza informações de diferentes bancos de dados, o que facilita uma checagem mais precisa e eficiente.

Outra novidade é a atuação de diversos agentes comunitários, que foram capacitados para visitar áreas remotas. Eles têm a responsabilidade de identificar famílias que ficaram de fora do sistema, especialmente em regiões rurais, indígenas e quilombolas. Isso é crucial para garantir que mais brasileiros tenham acesso ao suporte necessário.

Vale mencionar que, em maio deste ano, o programa alterou a regra de proteção. Agora, se uma família tem um aumento na renda mensal, poderá continuar recebendo o benefício por apenas um ano. O intuito dessa mudança é incentivar a inserção no mercado de trabalho formal, garantindo que as famílias não sejam prejudicadas financeiramente nesse processo.

Calendário de julho de 2025 do Bolsa Família

A parcela de julho já começou a ser paga e continua em um formato escalonado. Isso significa que os pagamentos seguem uma ordem específica, baseada no número final do NIS de cada beneficiário. Aqui estão as datas:

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 21 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 28 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Essas mudanças refletem um esforço contínuo para adaptar o Bolsa Família à realidade dos brasileiros, promovendo esperança e oportunidades para quem mais necessita.