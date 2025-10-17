Estádio de futebol no Brasil está abandonado desde 2013

O Estádio Olímpico Monumental é um verdadeiro ícone para os torcedores do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Inaugurado em 19 de setembro de 1954, no bairro Azenha, em Porto Alegre, esse estádio foi o palco de momentos incríveis do futebol brasileiro, incluindo a emocionante conquista da Copa Libertadores em 1995. Durante quase sessenta anos, o Olímpico não foi apenas um campo de futebol, mas um símbolo de identidade, paixão e conquistas para muitos.

A despedida e o surgimento da nova arena

Com o tempo, o Olímpico viu seu ciclo chegar ao fim. Em dezembro de 2012, a nova Arena do Grêmio foi inaugurada, com uma estrutura mais moderna e capacidade ampliada. A partir daí, todas as partidas da equipe principal passaram a ocorrer nesse novo estádio, marcando um novo capítulo no futebol gaúcho.

A despedida do Olímpico aconteceu em fevereiro de 2013, quando a última partida foi disputada. Desde então, as portas do estádio permanecem fechadas, um testemunho de um tempo que não volta mais.

Estrutura abandonada e deterioração crescente

Mais de dez anos após seu fechamento, o Estádio Olímpico ainda está de pé, mas em estado de abandono. O mato tomou conta das arquibancadas, partes do concreto se deterioraram e o que foi uma vez o coração do Grêmio hoje reflete um passado glorioso que se perdeu.

Embora a propriedade ainda pertença ao clube, o estádio não tem uso prático, e a situação preocupa os moradores da vizinhança. Muitos relatam a sensação de insegurança e os impactos negativos que essa estrutura abandonada traz para a área.

Impasses jurídicos e entraves administrativos

O futuro do Olímpico é incerto devido a um complicado impasse jurídico. O Grêmio, a construtora OAS e a Prefeitura de Porto Alegre estão envolvidos em um jogo de obrigações não cumpridas que travam a transferência do terreno e qualquer avanço em novos projetos para o espaço. A prefeitura, inclusive, cogitou a desapropriação do imóvel como uma forma de tentar resolver a situação.

Enquanto isso, o Grêmio enfrenta seus próprios desafios em relação à Arena do Grêmio. A propriedade desse novo estádio ainda não foi totalmente transferida para o clube, o que complica ainda mais a situação do antigo estádio.

Um breve retorno e possíveis caminhos

Recentemente, em 2024, o Olímpico voltou a ganhar destaque, mas de uma maneira diferente. Durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o estádio reabriu temporariamente para servir como centro de coleta de doações e apoio às vítimas. Esse episódio reacendeu discussões sobre a reutilização do espaço e sua importância simbólica para a comunidade.

Ao longo dos anos, várias propostas foram apresentadas — desde projetos imobiliários até a ideia de transformar o estádio em um centro comunitário. Contudo, nenhuma dessas ideias avançou em direção concreta. O Olímpico continua a ser um monumento silencioso de um passado glorioso, esperando encontrar um novo propósito que brilhe novamente como um marco do futebol brasileiro.