Entenda o conceito de bed rotting e como ele afeta você

O termo “Bed Rotting” tem feito barulho recentemente, especialmente entre a galera mais jovem. Mas calma, não se trata de um novo estilo de vida radical. Na verdade, é sobre ficar longos períodos deitado na cama. Parece confortável e relaxante, né? Mas, como vamos ver, isso pode trazer algumas consequências não muito boas para a saúde. Vamos entender melhor essa história?

O que é Bed Rotting?

“Bed Rotting” é como se fosse “apodrecendo na cama” e, basicamente, consiste em passar horas de molho, seja maratonando séries, mexendo no celular, comendo petiscos ou só descansando. Para muitos, essa prática é uma forma de autocuidado, uma maneira de desestressar e recarregar as energias. Você já deve ter percebido como um dia sem sair do sofá pode parecer tentador, não é?

No entanto, apesar dessa sensação de conforto imediato, não existe muita prova científica que comprove que ficar deitado por tanto tempo realmente ajuda na recuperação do estresse. O descanso é uma parte incrível do dia a dia, mas, quando essa prática vira rotina, é possível que apareçam problemas, como dores no corpo, alterações no sono e até questões metabólicas.

Profissionais de saúde alertam: fique de olho na frequência com que você fica nessa vibe. Se o “bed rotting” começar a trazer culpa, isolamento ou dificultar sua volta às atividades cotidianas, pode ser hora de dar uma pausa e procurar ajuda. Não dá pra deixar que isso se transforme em um padrão negativo.

Ah, e quem nunca se deu conta de que a cama é uma armadilha para a preguiça? Às vezes, um simples “só mais um episódio” pode virar uma maratona infinita. Então, não esqueça de equilibrar momentos de sossego com atividades fora do quarto!